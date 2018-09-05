Вбивство Захарченка: в мережі опублікували фото обгорілого "Ташкента"

У мережі з'явилося нове фото з "міністром доходів "ДНР" Олександром Тимофєєвим "Ташкентом". На ньому видно, що "Ташкент" постраждав від вибуху в кафе "Сепар", де вбили ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

Блогер Necro Mancer опублікував в Twitter знімок, на якому "Ташкент" стоїть поруч з Олександром Пашиним – помічником радника ватажка "ДНР". На фото видно обгоріле обличчя й перебинтовану руку Тимофєєва.

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А на своїй сторінці у Facebook радник ватажка "ДНР" Олександр Казаков написав, що "Ташкент" живий і вже на посаді.

"Разом з главою Дмитром Трапезниковим вони планують, як втілити в життя задуми і мрії лідера Донбасу Олександра Захарченко. Саме вони були найближчими соратниками Захарченка. І саме вони зараз забезпечують спадкоємність в управлінні Республікою. Всі на своїх робочих місцях. Всі на бойовому посту", – йдеться в повідомленні Казакова.

Нагадаємо, 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Згодом ЗМІ повідомили, що разом з ним загинув "міністр доходів" фейкової республіки Олександр Тимофеєв з позивним "Ташкент", але за деякий час окупаційна влада на Донбасі цю інформацію спростувала.

Що відомо про Олександра Тимофеєва, позивний "Ташкент"?Очолив так зване "міністерство доходів і зборів "ДНР" він 12 листопада 2014 року. Його пов'язують з контрабандними поставками до РФ контрафактної продукції. Також він брав участь у рейдерських захопленнях підприємств і підпорядкував собі весь оборот вугілля фейкової республіки. Тимофєєв був близьким соратником Захарченка, щоправда ЗМІ писали, що нещодавно між ними виник конфлікт. Статок "Ташкента" оцінюється у 17 мільйонів доларів.