Вбивство Захарченка: в окупованому Донецьку заявили про затримання "українських диверсантів"

Правоохоронні органи окупованого Донецька оголосили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють у замаху на Олександра Захарченка, який загинув під час вибуху 31 серпня.

Про це повідомляє "Дождь" з посиланням на "Интерфакс".

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24 Канал раніше повідомляв, що у центрі окупованого Донецька стався потужний вибух в ресторані "Сепар", за інформацією ЗМІ, жертвою події став ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко.

Зазначається, що підозрювані – "українські диверсанти і пов'язані з ними особи", заявило джерело, не уточнивши їх кількість. За його словами, їх затримали в машині на проспекті Богдана Хмельницького, де перекрили рух.