Вбивство Захарченка: вдова ватажка бойовиків зробила скандальну заяву

Вдова загиблого ватажка бойовиків Олександра Захарченка пообіцяла, що обов'язково помститься за смерть свого чоловіка. Жінка виступила перед поплічниками Захарченка із промовою.

Про це вдова проросійського колаборанта заявила перед його поплічниками на "передовій", передають сепаратистські ЗМІ.

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Наталя Захарченко заявила, що допомагатиме бойовикам так само, як допомагав її чоловік.

Всі хочуть помститися. І я хочу помститися. Ми це зробимо,

– наголосила жінка.

Вона також закликала продовжити "задуми і починання її чоловіка, який у 2014 році об'єднав зовсім різних людей".

"Нам є до чого прагнути, нам є до чого йти, нам є що продовжувати, нам є за що боротися", – додала Наталя.

Вдова Захарченка поїхала піднімати дух окупантів на "передову":

Нагадаємо, увечері 31 серпня стало відомо, що внаслідок вибуху у центрі окупованого Донецька було вбито одного із ватажків проросійських бойовиків Олександра Захарченка. Згодом у силових структурах окупаційної адміністрації Донецька поспішно заявили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють в організації вибуху.