09:45
7 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 19°C
  • субота
    18°C 16°C
  • неділя
    24°C 15°C
  • понеділок
    21°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова церква у Росії. Жиріновський стає Сталіним
Вєсті Кремля
20:50, 6 вересня
Вєсті.UA. Вживані гелікоптери Авакова. Донецьк перейменують на честь Захарченка
Вєсті.UA
19:47, 6 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, 5 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Вбивство Захарченка: вдова ватажка бойовиків зробила скандальну заяву

2533 Читать новость на русском
Вдова Захарченка заявила, що помститься за вбивство чоловіка
Вдова Захарченка заявила, що помститься за вбивство чоловіка / скрін із відео

Вдова загиблого ватажка бойовиків Олександра Захарченка пообіцяла, що обов'язково помститься за смерть свого чоловіка. Жінка виступила перед поплічниками Захарченка із промовою.

Про це вдова проросійського колаборанта заявила перед його поплічниками на "передовій", передають сепаратистські ЗМІ.

Читайте також: Кому була вигідна ліквідація Захарченка: Тука озвучив прізвища

Наталя Захарченко заявила, що допомагатиме бойовикам так само, як допомагав її чоловік. 

Всі хочуть помститися. І я хочу помститися. Ми це зробимо,
– наголосила жінка.

Вона також закликала продовжити "задуми і починання її чоловіка, який у 2014 році об'єднав зовсім різних людей".

"Нам є до чого прагнути, нам є до чого йти, нам є що продовжувати, нам є за що боротися", – додала Наталя.

Вдова Захарченка поїхала піднімати дух окупантів на "передову":

Нагадаємо, увечері 31 серпня стало відомо, що внаслідок вибуху у центрі окупованого Донецька було вбито одного із ватажків проросійських бойовиків Олександра Захарченка. Згодом у силових структурах окупаційної адміністрації Донецька поспішно заявили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють в організації вибуху. 

Теги: Війна на Донбасі Новини політики Вбивство Захарченка
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Сонячна електростанція для дому: прогнози окупності перевершили сподівання
сьогодні, 08:40 Сонячна електростанція для дому: прогнози окупності перевершили сподівання
Все про екологію
Затоплені вулиці та торнадо: окуповану Феодосію накрила потужна негода
сьогодні, 08:33 Затоплені вулиці та торнадо: окуповану Феодосію накрила потужна негода
Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
6 вересня, 18:30 Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
Як позбутись похмілля завдяки харчуванню
сьогодні, 08:22 Як позбутись похмілля завдяки харчуванню
Головні новини 6 вересня: аварії з вертольотами, еколихо в Криму набирає обертів
сьогодні, 08:02 Головні новини 6 вересня: аварії з вертольотами, еколихо в Криму набирає обертів
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук