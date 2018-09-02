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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Вбивство Захарченка: з'явилися перші фото з похорону лідера бойовиків

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У мережі опублікували перші кадри з похорону ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка. Так зване "прощання" проходить у центрі окупованого Донецька.

Відповідні фото та відео публікують очевидці у мережі та сепаратистські ресурси.

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Увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Раніше бойовики повідомляли, що саморобний вибуховий пристрій було замасковано під освітлювальне обладнання всередині ресторану та дистанційно приведено у дію.

Похорони ватажка "ДНР" проходить в будівлі Донецького державного академічного театру опери та балету імені Солов'яненка. 

Захарченка ховають у закритій труні, а на захід зігнали працівників підприємств різних галузей, пенсіонерів, студентів і школярів.

Також, у зв'язку з прощальними заходами в центрі міста перекрили рух автотранспорту і чергують співробітники швидкої допомоги, загалом у Донецьку запровадили посилені заходи безпеки.

Після завершення церемонії прощання з ватажком бойовиків у Донецькому театрі, розпочнеться хода центральною вулицею міста. Автомобіль з тілом Захарченка проїде до будівлі окупаційної адміністрації Донеччини, а тоді направиться до кладовища, де відбудуться самі похорони.

 

 

Нагадаємо, окупаційна влада звинувачує у причетності до вбивства Захарченка 14 осіб, 4 із них – начебто визнали свою вину. Після загибелі, на його місце тимчасово призначили нового "главу республіки". Ним став екс-менеджер "Шахтаря" Дмитро Трапезніков.

Теги: Новини України Новини Донецька Вбивство Захарченка Війна на Донбасі Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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