Вбивство Захарченка: з'явилось відео з місця вибуху у Донецьку (18+)
Ввечері 31 серпня в окупованому Донецьку стався вибух, внаслідок якого був убитий ватажок окупантів Олександр Захарченко.
Вибух стався приблизно о 18:00 31 серпня поблизу кафе "Сєпар" у центрі Донецька.
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Місцеві ЗМІ повідомляють, що Захарченко помер від отриманих ран дорогою у лікарню.
Внаслідок вибуху був поранений "міністр фінансів" так званої "ДНР" Олександр Тімофєєв з позивним "Ташкент". Відомо ще про щонайменше двох поранених.
У силових структурах окупаційної адміністрації Донецька поспішно заявили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють у вбивстві Захарченка.
Водночас у СБУ підтвердили, що володіють інформацією про загибель ватажка бойовиків Олександра Захарченка.
У мережі з’явилось відео, зняте незадовго після вибуху в центрі Донецька. На кадрах видно пошкоджений вхід у кафе "Сєпар", а також обвуглене тіло на носилках.
Дивіться відео з місця вбивства Олександра Захарченка у Донецьку 31 серпня:
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