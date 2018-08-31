Вбивство Захарченка: з'явилось відео з місця вибуху у Донецьку (18+)

Ввечері 31 серпня в окупованому Донецьку стався вибух, внаслідок якого був убитий ватажок окупантів Олександр Захарченко.

Вибух стався приблизно о 18:00 31 серпня поблизу кафе "Сєпар" у центрі Донецька.

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що Захарченко помер від отриманих ран дорогою у лікарню.

Внаслідок вибуху був поранений "міністр фінансів" так званої "ДНР" Олександр Тімофєєв з позивним "Ташкент". Відомо ще про щонайменше двох поранених.

У силових структурах окупаційної адміністрації Донецька поспішно заявили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють у вбивстві Захарченка.

Водночас у СБУ підтвердили, що володіють інформацією про загибель ватажка бойовиків Олександра Захарченка.

У мережі з’явилось відео, зняте незадовго після вибуху в центрі Донецька. На кадрах видно пошкоджений вхід у кафе "Сєпар", а також обвуглене тіло на носилках.

Дивіться відео з місця вбивства Олександра Захарченка у Донецьку 31 серпня:

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