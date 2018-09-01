Вбивство Захарченка: з’явилися уточненні дані щодо потерпілих і жертв

Унаслідок замаху на ватажка бойовиків так званої "ДНР" Олександра Захарченка 12 людей отримали травми. Від вибуху також постраждав голова "Міністерства фінансів республіки".

У рятувальній службі "ДНР" повідомили, що в результаті вибуху в донецькому кафе "Сепар" 31 серпня загинули 2 людини, поранені – 11, з яких госпіталізовано шестеро.

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У той же час у "Мінохоронздоров'я "ДНР" повідомляють про 12 постраждалих.

За уточненою інформацією, загинули дві людини: глава Донецької народної республіки Олександр Захарченко та його охоронець. 12 людей отримали травми різного ступеня тяжкості,

– сказав "міністр" охорони здоров'я Олександр Оприщенко.

П'ятеро постраждалих знаходяться на лікуванні в інституті хірургії.

"На цей момент загрози їхньому життю немає. Пацієнтам надають всю необхідну допомогу, сімом пацієнтам допомогу надали амбулаторно", – сказав Оприщенко.

Також бойовики спростовують інформацію про смерть голови "Міністерства фінансів республіки" Олександра Тимофєєва, він дістав поранення.

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. На його місце тимчасово призначили нового "главу республіки". Ним став екс-менеджер "Шахтаря" Дмитро Трапезніков.