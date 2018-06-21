20:24
21 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
29°C 16°C
  • п'ятниця
    27°C 16°C
  • субота
    16°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Коні Путіна. Російський "мозок хворого вболівальника"
Вєсті Кремля
21:43, 20 червня
Вєсті.UA. Таємний Порошенко. Штраф за сексуальну орієнтацію
Вєсті.UA
21:35, 20 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Вбивство заможної українки в Чорногорії: поліція затримала підозрюваного

734 Читать новость на русском
У столиці Албанії поліція затримала підозрюваного у вбивстві Анастасії Лашманової
У столиці Албанії поліція затримала підозрюваного у вбивстві Анастасії Лашманової / portalniezalezny.pl

У столиці Албанії поліція затримала 22-річного Арсенія Становича, підозрюваного у вбивстві українки Анастасії Лашманової. Батько хлопця намагався організувати його втечу до США.

Про це інформує місцеве видання Vijesti.

Читайте також:  У Рівному в пожежі ледь не згорів депутат: поліція заявила про підпал

Зазначається, що Становича затримали ввечері 16 червня в Албанії на підставі запиту поліції Чорногорії.

Він перебував у машині з косовськими номерами, керував автівкою його батько Зоран. Тато підозрюваного, за непідтвердженими даними, намагався організувати сину втечу до США.

Додамо, що батько Арсенія очолював прикордонну поліцію аеропорту Тіват. Після того, що сталося, його звільнили, але не заарештували, оскільки він не несе жодної кримінальної відповідальності.

Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді арешту через ризик втечі і тиск на свідків, а також тяжкість злочину. Прокурори стверджують, що Арсеній скоїв вбивство з корисливою метою.

Нагадаємо, 11 травня в Чорногорії у місті Котор виявили тіло громадянки України Анастасії Лашманової. За повідомленням поліції, тіло зі слідами насильства, зокрема ножовими пораненнями, було знайдене у квартирі, де мешкала жінка.

Згодом у поліції повідомили, що підозрюваний пішов на злочин через ревнощі, його оголосили в розшук 14 травня. Додамо, що активи вбитої у Чорногорії Лашманової оцінюють приблизно в 105 мільйонів євро: жінка мала в країні великий бізнес.

Теги: Новини України Кримінальні новини Чорногорія Албанія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Пафосна історія порятунку: як Юлія Тимошенко заробила на смертельній хворобі
сьогодні, 20:00 Пафосна історія порятунку: як Юлія Тимошенко заробила на смертельній хворобі
Олександра Устінова 238
Кейс Порошенка: як президент збирається вдруге стати главою держави
сьогодні, 19:01 Кейс Порошенка: як президент збирається вдруге стати главою держави
Інна Жолобович 1726
Чому Порошенко не виконує свої обіцянки
сьогодні, 18:00 Чому Порошенко не виконує свої обіцянки
Віталій Шабунін 320
Футбол погрузит регионы России в долгосрочную депрессию
сьогодні, 17:00 Футбол погрузит регионы России в долгосрочную депрессию
Злой Одессит 1168
Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика і лікування
сьогодні, 16:29 Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика і лікування
Ірина Полицька 16901
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук