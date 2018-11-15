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      Вбивство журналіста Джамаля Хашоггі: прокурор вимагає смертного вироку для винуватців

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      Прокурор Саудівської Аравії вимагає смертної кари для вбивць журналіста
      Прокурор Саудівської Аравії вимагає смертної кари для вбивць журналіста / amnesty.org.ua

      Прокурор Саудівської Аравії вимагає смертної кари для п'яти громадян Саудівської Аравії, яким було наказано вбити журналіста Джамаля Хашоггі в консульстві Стамбула минулого місяця.

      Про це повідомляє Al-Arabiya з посиланням на представника саудівської прокуратури.

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      Реалізація плану вбивства журналіста Хашоггі розпочалася 29 вересня. Відомо, що хтось вимкнув камери спостереження в посольстві напередодні вбивства. Представник прокуратури додав, що Саудівська Аравія попросила Туреччину надати королівству докази, бо влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі: ним виявився аудіозапис з Apple Watch журналіста. Та поки Туреччина ще не виконала цього прохання.

      Речник прокуратури стверджує, що у плануванні вбивства брав участь також колишній радник королівського родини. Керівником команди, яка повинна була повернути Хашоггі до Саудівської Аравії, була людина, яка пізніше наказала вбити журналіста.

      Повідомляється, що тіло Хашоггі розчленували та вивезли з консульства. П'ятеро обвинувачених є тими, хто вивіз тіло за межі консульства. Ще один обвинувачений передав розчленоване тіло місцевому співучаснику.

      Саудівська Аравія намагається відмежувати принца Мохаммеда бін Салмана від вбивства. Турецькі ЗМІ та чиновники вважають, що до смерті Хашоггі причетні особи із наближеного до принца оточення.

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      Хто такий Джамаль ХашоггіУ Саудівській Аравії його знають не лише як журналіста, але й як політичного експерта. Він був близьким до королівської родини політичним радником та аналітиком-консультантом. Упродовж тривалого часу він працював радником колишнього начальника саудівської розвідки, принца Туркі Аль-ФейсалаХашоггі, також особисто знав колишнього лідера "Аль-Каїди" Усаму бін Ладена, і кілька разів зустрічався з ним, щоб записати інтерв'ю. Журналіст був близьким соратником ще одного впливового члена королівської родини Саудівської Аравії – принца Аль-Валіда бін Талала, якого вважають найбагатшим саудівцем у світі та одним з головних опонентів нинішнього спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана. Після отримання "попередження" від влади Джамаль Хашоггі покинув країну. Зокрема, він це зробив після арешту кількох його близьких друзів і після того, як газета al-Hayat відмовилася публікувати його колонку. У вересні 2017 року він прибув до США, де вів колонку для авторитетного американського видання Washington Post. Хашоггі почав нещадно критикувати чинну владу Саудівської Аравії, зокрема, спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана. Він також виступав із критикою щодо переслідування активістів та зовнішньої політики монархії.

      Нагадаємо, що Саудівська Аравія затримала всього 18 осіб за підозрою у смерті Хашоггі. Чотирьох високопосадовців саудівської розвідки та радника принца звільнили з посад. Наказ про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі віддав колишній працівник-високопосадовець розвідки Саудівської Аравії та радник наслідного принца Ахмед Ассирі.

      вбивство джамаля хашоггі: хроніка подій
      Теги: Саудівська Аравія журналісти Джамаль Хашоггі
      Джерело: 24 Канал
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