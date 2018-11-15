Вбивство журналіста Хашоггі: США ввели санкції проти 17 громадян Саудівської Аравії

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввело персональні санкції проти 17 підданих Саудівської Аравії у зв'язку з вбивством саудівського журналіста Джамаля Хашоггі:.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну США.

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Зазначається, що громадян Саудівської Аравії внесли в санкційний список в рамках глобального акту про права людини імені Магнітського.

У відомстві повідомили, що високопоставлений чиновник уряду Саудівської Аравії спланував операцію, яка призвела до загибелі журналіста Хашоггі.

Ця операція був узгоджена та виконана його підлеглим Махер Мутреб він залучив до участі принаймні 14 інших посадовців Саудівської Аравії: Салах Тобагі; Месал Альостані; Наїф Аларіфі; Мухаммед Альзахрані; Мансур Абахуссейн; Халид Алотаібі; Абдулазіз Аллаусаві; Валід Алсехрі; Таар Алхарбі; Фахад Альбалаві; Бадр Алотаібі; Мустафа Альмадані; Саїф Алькахатни; і Туркі Алсехрі.

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі таємниче зник саудівський журналіст Джамал Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. 19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.

Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі: ним виявився аудіозапис з Apple Watch журналіста. За попередньою інформацією ЗМІ, наказ про вбивство саудівського журналіста віддав колишній працівник-високопосадовець розвідки Саудівської Аравії та радник спадкоємного принца Ахмед Ассирі.

Хто такий Джамаль Хашоггі?У Саудівській Аравії його знають не лише як журналіста, але й як політичного експерта. Він був близьким до королівської родини політичним радником та аналітиком-консультантом. Упродовж тривалого часу він працював радником колишнього начальника саудівської розвідки, принца Туркі Аль-ФейсалаХашоггі особисто знав колишнього лідера "Аль-Каїди" Усаму бін Ладена і кілька разів зустрічався з ним, щоб записати інтерв'ю. Журналіст також був близьким соратником ще одного впливового члена королівської родини Саудівської Аравії – принца Аль-Валіда бін Талала, якого вважають найбагатшим саудівцем у світі та одним з головних опонентів нинішнього спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана.



Після отримання "попередження" від влади він був змушеним покинути країну. Зокрема, він це зробив після арешту кількох його близьких друзів і після того, як газета al-Hayat відмовилася публікувати його колонку. У вересні 2017 року він прибув до США, де вів колонку для авторитетного американського видання Washington Post. Хашоггі почав нещадно критикувати чинну владу Саудівської Аравії, зокрема, спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана. Він також виступав із критикою щодо переслідування активістів та зовнішньої політики монархії.