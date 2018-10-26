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      Вбивство журналіста Хашоггі: Туреччина вимагає видати 18 підозрюваних

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      Туреччина вимагає видати підозрюваних у вбистві Хашоггі
      Туреччина вимагає видати підозрюваних у вбистві Хашоггі / Фото із відкритих джерел

      Офіційна Анкара вимагає в Саудівської Аравії видати 18 підозрюваних у причетності до вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

      Офіційний запит про екстрадицію в Ер-Ріяд скерували 26 жовтня, інформують турецькі ЗМІ.

      Читайте також: Хто такий Джамаль Хашоггі: біографія журналіста, якого вбили у консульстві Саудівської Аравії

      Раніше з’явилась інформація, що в Саудівській Аравії затримали 18 осіб, яких підозрюють в причетності до вбивства журналіста 18 осіб. Серед них – члени саудівської делегації, яка в день вбивства перебувала у генконсульстві країни у Стамбулі.

      28 жовтня в рамках розслідування справи про вбивство журналіста Хашоггі у Туреччину має прибути генеральний прокурор Саудівської Аравії шейх Сауд аль-Муаджіб.

      Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що вбивство саудівського журналіста було спланованим.

      На початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі на території дипустанови.

      19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було убито в консульстві країни, розташованому у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі. За інформацією ЗМІ, наказ про вбивство саудівського журналіста віддав колишній працівник-високопосадовець розвідки Саудівської Аравії та радник спадкоємного принца Ахмед Ассирі.

      Хто такий Джамаль Хашоггі?У Саудівській Аравії його знають не лише як журналіста, але й як політичного експерта. Він був близьким до королівської родини політичним радником та аналітиком-консультантом. Впродовж тривалого часу він працював радником колишнього начальника саудівської розвідки, принца Туркі Аль-Фейсала.

      Хашоггі особисто знав колишнього лідера "Аль-Каїди" Усаму бін Ладена і кілька разів зустрічався з ним, щоб записати інтерв'ю. Журналіст також був близьким соратником ще одного впливового члена королівської родини Саудівської Аравії – принца Аль-Валіда бін Талала, якого вважають найбагатшим саудівцем у світі та одним з головних опонентів нинішнього спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана.

      Після отримання "попередження" від влади він був змушений покинути країну. Хашоггі покинув Саудівську Аравію після арешту кількох його близьких друзів і після того, як газета al-Hayat відмовилася публікувати його колонку.

      У вересні 2017 року він прибув до США, де вів колонку для авторитетного американського видання Washington Post. Хашоггі почав нещадно критикувати чинну владу Саудівської Аравії, зокрема, спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана. Він також виступав із критикою щодо переслідування активістів та зовнішньої політики монархії.

      Теги: Новини Туреччини Розслідування журналісти Джамаль Хашоггі Саудівська Аравія
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 26 жовтня
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