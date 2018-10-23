Вбивство журналіста Хашоггі: ЗМІ сповістили, хто віддав наказ

Наказ про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі віддав колишній працівник-високопосадовець розвідки Саудівської Аравії та радник наслідного принца Ахмед Ассирі.

Про це повідомляють на турецькі видання Sabah та Hurriyet.

За інформацією журналістів, виконанням злочину займався аташе саудівського генконсульства у Стамбулі Абдулла Ахмед Альмузаіні. Він перебував у генконсульстві 28 вересня, коли Джамаль Хашоггі прийшов туди вперше, після чого вилетів до Ер-Ріяду.

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Альмузаіні отримав інструкції щодо команди з 15 осіб, яка пізніше прибула до Стамбулу для вбивства журналіста. За даними ЗМІ, 1 жовтня Альмузаіні повернувся до Туреччини і передав план злочину консулу Мухаммеду аль Утейбі.

Зазначимо, що уряд Саудівської Аравії пообіцяв притягнути до відповідальності всіх причетних до вбивства опозиційного журналіста, "незалежно від того, ким вони можуть бути".

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії.



Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі на території дипустанови. Турецька поліція сповістила, що журналіста могли "жорстоко катувати, а потім розчленувати" просто всередині консульства.



19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було убито в консульстві країни, що розташовану у Стамбулі.



23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.