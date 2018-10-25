Вбивство журналіста Хашоггі: з'явився коментар спадкоємного принца Саудівської Аравії

Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман вважає, що вбивство журналіста Джамаля Хашоггі на території консульства країни в Туреччині – "огидний злочин, який не може бути виправдано".

Про це він заявив під час виступу на конференції для інвесторів у Ер-Ріяді, передає "Радіо Свобода".

Читайте також: Хто такий Джамаль Хашоггі: біографія журналіста, якого вбили у консульстві Саудівської Аравії

"Це був дуже, дуже болісний інцидент для всіх саудівців і для всіх на цій планеті. Це було непотрібно", – наголосив він.

За словами очільника Саудівської Аравії, відповідальні за загибель Хашоггі відповідатимуть перед законом.

Водночас Мухаммед ібн Салман зазначив, що цей інцидент не зможе розсварити Саудівську Аравію з Туреччиною.

Як зауважив він, країни співпрацюють, щоб знайти та покарати винних.

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі на території дипустанови.



19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було убито в консульстві країни, розташовану у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.



За інформацією ЗМІ, наказ про вбивство саудівського журналіста віддав колишній працівник-високопосадовець розвідки Саудівської Аравії та радник спадкоємного принца Ахмед Ассирі.

Як розгортаються події після вбивства саудівського журналіста Хрошаггі у Стамбулі