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      Вбивство журналіста Сергієнка: суд випустив підозрюваних під заставу, спалахнули сутички

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      Василь Сергієнко
      Василь Сергієнко / Фото з вільних мереж

      У п'ятницю, 16 листопада, Соснівський райсуд Черкас випустив під заставу підозрюваних у вбивстві учасника "Самооборони Майдану", журналіста Василя Сергієнка.

      Про це у Facebook повідомив заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.

      Суддя змінив міру запобіжного заходу Вадиму Мельнику, якого поліція обґрунтовано підозрює як організатора вбивства. Правоохоронці розшукували Мельника майже 2 роки. Також суддя призначив заставу підозрюваному у виконанні вбивства Віктору Горбенку.

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      За рішенням суду йому (Мельнику) як організатору призначена застава у 2 мільйони гривень, Горбенку, обґрунтованому підозрюваному, одному з виконавців – 800 тисяч гривень. До речі, Мельник у ході слідчих дій замовника не назвав,
      – написав Аброськін.

      Після рішення суду у будівлі почалися сутички між активістами та поліцією, сповістив у Facebook черкаський активіст Костянтин Мірошниченко, який був присутній на засіданні.

      Нагадаємо, що 4 квітня 2014 року невідомі викрали журналіста Василя Сергієнка з дому в місті Корсунь-Шевченківський на Черкащині. Наступного дня журналіста знайшли закатованим на смерть у лісі. У всеукраїнському об'єднанні "Свобода", до якого входив Сергієнко, його зникнення пов'язували із журналістською діяльністю.

      У травні 2017 року поліція затримала підозрюваного у вбивстві Сергієнка. У липні того ж року прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо організатора, а також ще одного з виконавців викрадення та вбивства Сергієнка.

      У липні 2018 року Генпрокуратура оголосила підозру фігуранту справи про вбивство Сергієнка.

      Теги: Новини України Жертви Євромайдан журналісти Судді Новини Черкас Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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