Вбивство журналіста Шеремета: Луценко заявив про шанс вийти на виконавців злочину

Генпрокурор України Юрій Луценко розповів, що у слідства у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета з'явилася інформація, яка може вивести на виконавців та замовників злочину.

Про це глава ГПУ сказав в інтерв'ю "Українській правді".

За словами Луценка, в останній місяць у слідства з'явилася "ниточка", яка може привести до відповіді, хто вбив Шеремета. Генпрокурор також запевнив, що тримає розслідування на контролі.

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Йдуть дуже активні слідчі дії... у цій справі немає підозрюваних. Але я не можу в інтересах слідства говорити більше. У нас зараз є інформація, яка, ймовірно, виведе нас як мінімум на виконавців, а потім і на замовників. Але, – можливо. Підкреслюю це слово,

– додав Луценко.

Окрім того, генпрокурор пояснив, чому слідство не перекваліфікує вбивство Шеремета на терористичний акт.

"Вони (слідчий і прокурор) вважають, що вибуховий пристрій було закладено так, щоб вразити лише одну людину... Якщо вибуховий пристрій скерований на водія і навіть теоретично не може вразити оточуючих, прокурори і слідчий вважають, що це не тероризм. Так їх вчили", – розповів Луценко.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року у Києві вибухнув автомобіль відомого журналіста Павла Шеремета, внаслідок чого чоловік загинув. Розслідування цього умисного вбивства досі триває.

Хто такий Павло Шеремет? Білоруський, російський та український журналіст телебачення, радіо та періодичних видань. Він працював керівником відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, на "Першому каналі", надалі — на Громадському телебаченні Росії. У 2012 році вів блог журналіста в інтернет-газеті "Українська правда".