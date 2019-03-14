Вбивство журналіста в Словаччині: місцевому олігарху висунули звинувачення

В убивстві словацького журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової, скоєному 21 лютого 2018 року, може бути винним найбагатший бізнесмен Словаччини Маріан Кочнер.

Маріан Кочнер вже рік (адже вбивство трапилося в лютому, а слідство розпочали у березні 2018 року) є одним із фігурантів справи про вбивство журналіста Яна Куцяка та його нареченої. Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.sk.

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Конфронтація між журналістом та бізнесменом виникла на звичаній прес-конференції. Ян Куцяк підняв тему корупції у продажу готелів у туристичному містечку Доновали. Кочнер тоді був помітно роздратований і відповідав: "Це неправда. Це ваші фантазії".

Та вже за три місяці підприємець відкрито погрожував журналісту телефоном – про що свідчать відповідні записи. Куцяк щодо цього подав кримінальну скаргу до поліції, але – справу закрили.

І ось через рік після початку слідства Спеціальна прокуратура висунула бізнесмену підозру і анонсувала прес-конференцію, на якій обіцяє розголосити деталі.

Вбивство Яна Куцяка набуло надзвичайного резонансу, викликало масові протести в Словаччині. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо, міністр внутрішніх справ Роберт Каліняк і глава поліції Тібор Гаспар пішли у відставку.



Словацький олігарх Маріан Кочнер, якого звинувачують у замовному вбивстві журналіста

Що відомо про вбивство журналіста Яна Куцяка?

Тіла журналіста та його нареченої знайшли у будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава. Куцяку прострелили груди, Кушніровій – голову. Вважали, що трагедія трапилася між 22 і 25 лютого 2018 року.

10 березня 2018 року 120 тисяч словаків вийшли на мітинг через резонансне вбивство журналіста та його дівчини. Акція стала наймасовішою у країні за останні 28 років.

14 березня словацька поліція затримала італійського підприємця Антоніно Вадалу, одного з головних фігурантів у розслідуванні (Куцяк працював над розслідуванням причетності італійської мафії до махінацій із субсидіями ЄС на сході Словаччини).

Але тільки 20 лютого 2019 року підозрювані у виконанні замовного вбивства назвали імена замовників. Начебто їх найняла колега найбагатшого бізнесмена Словаччини Маріана Кочнера. Бізнесмен відмовився коментувати це.

У кінці лютого 2019 відбулися мітинги на згадку роковин вбивства. Також стало відомо, що замовник заплатив за вбивство Яна Куцяка щонайменше 70 тисяч євро. Його наречена Мартіна Кушнірова була випадковою жертвою.