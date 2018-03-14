Вбивство журналіста в Словаччині: поліція затримала італійського мафіозі

Словацька поліція у вівторок повторно затримала італійського підприємця Антоніно Вадалу, одного з головних фігурантів у розслідуванні вбитого словацького журналіста Яна Кучака.

Про це повідомляє Aktuality.

"Вадалу затримали на основі європейського ордеру на арешт, виданого італійським судом у Венеції, у вівторок вранці в місті Михайлівці", – йдеться в повідомленні.

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Протягом 48 годин прокурор повинен вирішити перебіг наступних кроків судового розгляду над Вадалу.

Італія просить видачу Вадалу у зв'язку зі злочинами, пов'язаними з наркотиками. Його разом із соратники підозрюють у доставці до міст Європи сотні кілограм кокаїну.

Ян Куцяк став першим убитим журналістом в Словаччині за всю історію існування держави. Ймовірним мотивом вбивства стала його професійна діяльність. Адже Куцяк працював над розслідуванням можливої причетності італійської мафії до махінацій із субсидіями ЄС на сході Словаччини. Через це у Словаччині відбулися наймасовіші за останні 28 років мітинги.