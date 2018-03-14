22:33
14 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-1°C
2°C -1°C
  • четвер
    3°C -5°C
  • п'ятниця
    -1°C -9°C
  • субота
    -6°C -9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бойове мистецтво Путіна. Отруєння Скрипаля
Вєсті Кремля
22:57, 13 березня
Вєсті UA. Гімнотворець Шуфрич. Співочі здібності Ляшка
Вєсті.UA
20:53, сьогодні
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, сьогодні
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН

Вбивство журналіста в Словаччині: поліція затримала італійського мафіозі

799 Читать новость на русском
Ян Куцяк
Ян Куцяк / Фото з вільних джерел

Словацька поліція у вівторок повторно затримала італійського підприємця Антоніно Вадалу, одного з головних фігурантів у розслідуванні вбитого словацького журналіста Яна Кучака.

Про це повідомляє Aktuality.

"Вадалу затримали на основі європейського ордеру на арешт, виданого італійським судом у Венеції, у вівторок вранці в місті Михайлівці", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: У Словаччині вимагають дострокові вибори через вбивство журналіста

Протягом 48 годин прокурор повинен вирішити перебіг наступних кроків судового розгляду над Вадалу.

Італія просить видачу Вадалу у зв'язку зі злочинами, пов'язаними з наркотиками. Його разом із соратники підозрюють у доставці до міст Європи сотні кілограм кокаїну.

Ян Куцяк став першим убитим журналістом в Словаччині за всю історію існування держави. Ймовірним мотивом вбивства стала його професійна діяльність. Адже Куцяк працював над розслідуванням можливої причетності італійської мафії до махінацій із субсидіями ЄС на сході Словаччини. Через це у Словаччині відбулися наймасовіші за останні 28 років мітинги.

Теги: Новини політики Словаччина журналісти Наркотики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 14 березня: нові монети, смерть Стівена Хокінга, Британія виганяє росіян
сьогодні, 22:02 Головні новини 14 березня: нові монети, смерть Стівена Хокінга, Британія виганяє росіян
536
Смерть по-новому: три дні без моргу
сьогодні, 22:00 Смерть по-новому: три дні без моргу
Анастасія Клімчук 608
Унікальне українське кіно: три дні зйомок, нульовий бюджет і гонорар – міномет
сьогодні, 21:01 Унікальне українське кіно: три дні зйомок, нульовий бюджет і гонорар – міномет
Катерина Петренко 315
сьогодні, 20:00 "Нульове" декларування: кого милувати, кого – карати
Яніна Ткачук 746
Список Луценка і НАБУ: фігурантів більше, вироків – жодного
сьогодні, 19:01 Список Луценка і НАБУ: фігурантів більше, вироків – жодного
Інна Жолобович 535
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук