Вбивство журналіста в Словаччині: тисячі людей вийшли на акції пам'яті – фото і відео

Поміж 22 та 25 лютого 2018 року у Словаччині застрелили 27-річного журналіста-розслідувача Яна Кучака та його дівчину. Тисячі людей у різних містах країни та за кордоном вийшли на акції пам’яті.

Пам’ятні акції відбуваються у 26 містах Словаччини та 22 містах за кордоном, пише видання Aktuality.

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У Братиславі на акцію прийшли дуже багато людей. На сцені виступили журналісти та інші публічні люди. На акцію прибула і родина Кучака.



У Словаччині люди вийшли на акції пам’яті//Фото: WebNoviny

Організатори заявляють, що вони досі мають вимоги до влади та вимагають незалежного розслідування.

Ми хочемо знати імена тих, хто віддав наказ здійснити цей жахливий злочин,

– наголосила організатор Кароліна Фраська.

Журналісти стверджують, що при владі досі залишаються люди, які "захищають своїх людей, а не журналістів".

Dnes sme si pripomenuli tragickú smrť Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Podporujem volanie Slovákov po spravodlivom potrestaní všetkých zodpovedných za tento hrozný čin. Ochrana slobody tlače je jednou z priorít britskej zahraničnej politiky. #mediafreedom pic.twitter.com/5RwHJTDrV0 — Andy Garth (@AndyGarthUK) 21 февраля 2019 г.

У свою чергу, прем’єр-міністр Петер Пеллегріні закликав демонстрантів, щоб пам’ятні акції пройшли мирно.

Shromáždení k 1. výročí vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové skončilo. Po pietní vzpomínce se mluvilo o politice, kritizovala se vládní koalice. ⁦@CT24zive⁩ pic.twitter.com/33ynWHqbwI — Lukáš Mathé (@mathelukas) 21 февраля 2019 г.

Що трапилося з Яном Кучаком та Мартіною Кушніровою?Поміж 22 та 25 лютого 2018 року у Словаччині застрелили 27-річного журналіста-розслідувача Яна Кучака та його дівчину. Їхні тіла знайшли у будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава. Ян Куцяк став першим убитим журналістом в Словаччині за всю історію існування держави. Ймовірним мотивом вбивства стала його професійна діяльність. Адже Куцяк працював над розслідуванням можливої причетності італійської мафії до махінацій із субсидіями ЄС на сході Словаччини. Подвійне убивство викликало масові вуличні протести і політичну кризу, що призвела до розпаду уряду. Через це у Словаччині відбулися наймасовіші за останні 28 років мітинги. Чотирьом підозрюваним пред'явлено звинувачення, але головний замовник, як вважають, досі на волі.