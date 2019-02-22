Вбивство журналіста в Словаччині: тисячі людей вийшли на акції пам'яті – фото і відео
Поміж 22 та 25 лютого 2018 року у Словаччині застрелили 27-річного журналіста-розслідувача Яна Кучака та його дівчину. Тисячі людей у різних містах країни та за кордоном вийшли на акції пам’яті.
Пам’ятні акції відбуваються у 26 містах Словаччини та 22 містах за кордоном, пише видання Aktuality.
Читайте також: Вбивство журналіста в Словаччині: підозрювані назвали замовника
У Братиславі на акцію прийшли дуже багато людей. На сцені виступили журналісти та інші публічні люди. На акцію прибула і родина Кучака.
У Словаччині люди вийшли на акції пам’яті//Фото: WebNoviny
Організатори заявляють, що вони досі мають вимоги до влади та вимагають незалежного розслідування.
Ми хочемо знати імена тих, хто віддав наказ здійснити цей жахливий злочин,
– наголосила організатор Кароліна Фраська.
Журналісти стверджують, що при владі досі залишаються люди, які "захищають своїх людей, а не журналістів".
У свою чергу, прем’єр-міністр Петер Пеллегріні закликав демонстрантів, щоб пам’ятні акції пройшли мирно.
Що трапилося з Яном Кучаком та Мартіною Кушніровою?Поміж 22 та 25 лютого 2018 року у Словаччині застрелили 27-річного журналіста-розслідувача Яна Кучака та його дівчину. Їхні тіла знайшли у будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава. Ян Куцяк став першим убитим журналістом в Словаччині за всю історію існування держави. Ймовірним мотивом вбивства стала його професійна діяльність. Адже Куцяк працював над розслідуванням можливої причетності італійської мафії до махінацій із субсидіями ЄС на сході Словаччини. Подвійне убивство викликало масові вуличні протести і політичну кризу, що призвела до розпаду уряду. Через це у Словаччині відбулися наймасовіші за останні 28 років мітинги. Чотирьом підозрюваним пред'явлено звинувачення, але головний замовник, як вважають, досі на волі.
Вибір редакції
-
Головні новини 21 лютого: полковник Нацгвардії бив ногами майданівця та план на вибори від Росіїсьогодні , 08:01
-
Закінчується пільговий період розмитнення євроблях: що робити далісьогодні , 07:01
-
Підпал арсеналу стався у частині, де був секс-скандал з командиром: він вже не раз відзначавсясьогодні , 03:35