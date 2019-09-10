23:18
10 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІМПІЧМЕНТ УКРАЇНА – НІГЕРІЯ APPLE ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко стане президентом США. РПЦ перетворює воду на вино
      Вєсті Кремля
      22:44, сьогодні
      Вєсті.UA: Дива рівноваги Луценка. Катастрофічна реформа "Укрзалізниці"
      Вєсті.UA
      19:42, сьогодні
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІМПІЧМЕНТ УКРАЇНА – НІГЕРІЯ APPLE ВЕРХОВНА РАДА

      Вбивство журналіста Веремія: Верховний суд виніс остаточний вирок Крисіну

      2457 Читать новость на русском
      Верховний суд залишив Крисіна у в'язниці на 5 років
      Верховний суд залишив Крисіна у в'язниці на 5 років / espreso.tv

      Верховний суд виніс остаточний вирок для Юрія Крисіна у справі про вбивство під час Революції Гідності журналіста В'ячеслава Веремія. Суд залишив чинним вирок про позбавлення волі на 5 років.

      Адвокати просили суд визнати чинним рішення Шевченківського райсуду, який призначив йому 4 роки з випробувальним терміном у 2 роки, повідомляє управління спецрозлсдувань ГПУ.

      Це варто побачити: У Львові відкрили перший в Україні Меморіал Героїв Небесної Сотні: неймовірні фото та відео

      Згодом Апеляційний суд скасував це рішення та призначив Крисіну реальне ув'язнення терміном на 5 років. Саме цей вирок і залишив чинним Верховний суд України.

      Що відомо про вбивство Веремія?В'ячеслав Веремій – український журналіст, кореспондент газети "Вести". Убитий у Києві 19 лютого 2014 року "тітушками", яких він намагався сфотографувати.

      Веремій не був учасником Революції Гідності, але регулярно відвідував її, виконуючи редакційні завдання. При цьому він не був прихильником Євромайдану та європейської інтеграції України.

      blog_ava
      "Заберіть свій югенд": відбулося перше блокування трибуни у новій Раді – відео
      сьогодні
      23289
      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 10 вересня: Зеленський зустрівся з Коломойським, перші сварка та кнопкодав у Раді
      сьогодні , 22:45 Головні новини 10 вересня: Зеленський зустрівся з Коломойським, перші сварка та кнопкодав у Раді
      641
      iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max: характеристики та ціна нових флагманів Apple
      сьогодні , 22:42 iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max: характеристики та ціна нових флагманів Apple
      351
      Україна – Нігерія: онлайн-трансляція товариського матчу
      сьогодні , 22:21 Україна – Нігерія: онлайн-трансляція товариського матчу
      4437
      Крым показал России ее место, вояки-убийцы и запах русского мира: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Крым показал России ее место, вояки-убийцы и запах русского мира: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 859
      Стосунки України з Росією: чому ще рано починати говорити про мир
      сьогодні , 21:43 Стосунки України з Росією: чому ще рано починати говорити про мир
      Євгенія Мазур 469
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук