Вбивство журналіста Веремія: Верховний суд виніс остаточний вирок Крисіну

Верховний суд виніс остаточний вирок для Юрія Крисіна у справі про вбивство під час Революції Гідності журналіста В'ячеслава Веремія. Суд залишив чинним вирок про позбавлення волі на 5 років.

Адвокати просили суд визнати чинним рішення Шевченківського райсуду, який призначив йому 4 роки з випробувальним терміном у 2 роки, повідомляє управління спецрозлсдувань ГПУ.

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Згодом Апеляційний суд скасував це рішення та призначив Крисіну реальне ув'язнення терміном на 5 років. Саме цей вирок і залишив чинним Верховний суд України.

Що відомо про вбивство Веремія?В'ячеслав Веремій – український журналіст, кореспондент газети "Вести". Убитий у Києві 19 лютого 2014 року "тітушками", яких він намагався сфотографувати.



Веремій не був учасником Революції Гідності, але регулярно відвідував її, виконуючи редакційні завдання. При цьому він не був прихильником Євромайдану та європейської інтеграції України.