Вбивство Jimmy Wopo: в день нападу на XXXTentacion застрелили ще одного репера

Скандальний 20-річний репер XXXTentacion став не єдиною жертвою нападу в США. У той же день застрілили на рік старшого реп-виконавця Jimmy Wopo.

Про це повідомляє The Mirror.

Не встигли прихильники репу оговтатись від новини про смерть XXXTentacion, якого вбили у Флориді, як ЗМІ сколихнула ще одна новина – зірку Jimmy Wopo застрелили в Пенсильванії. На час загибелі музиканту було всього 21 рік.

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Правоохоронці стверджують, що інцидент стався ввечері 18 червня в місті Піттсбург. Як і в попередньому нападі, злочинець здійснив постріл, коли музикант був у своєму авто. Окрім цього, нападник вбив і друга Jimmy Wopo, який сидів на місці пасажира. Чоловіків терміново госпіталізували, однак репер від отриманих травм помер у шпиталі.

Трагічну звістку підтвердив менеджер Jimmy Wopo – Тейлор Меглін, який зазначив, що досі не може оговтатись від смерті підопічного. Днями репер підписав першу вагому угоду та розпочав співпрацю з музичним продюсером Sledgren.

Ми нещодавно підписали угоду, я не можу перестати плакати,

– повідомив Sledgren на сторінці в соцмережі.

Наразі правоохоронці встановлюють всі деталі вбивства. Хоч обидва напади дуже подібні, поки поліцейські не пов'язують їх один з одним.