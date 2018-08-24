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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Вбивці Джона Леннона вдесяте відмовили у помилуванні: подробиці

62 Читать новость на русском
Марк Чепмен
Марк Чепмен / Фото з відкритих джерел

Вбивці легендарного британського рок-музиканта Джона Леннона, 63-річному Марку Девіду Чепмену в десятий раз відмовили у достроковому звільненні.

Вбивця залишиться у в'язниці ще щонайменше ще два роки. Про це повідомляє видання Time.

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Комісія з умовно-дострокового звільнення у США визнала, що його звільнення було б несумісним з добробутом і безпекою суспільства. Крім того, зазначається, що помилування злочинця знецінило б серйозний характер злочину.

марк чепмен
Вбивця Леннона Марк Чепмен

Адвокат вдови музиканта Йоко Оно повідомив, що вона написала комісії лист, у якому попросила не випускати вбивцю чоловіка.

джон леннонї
Джон Леннон

Нагадаємо, Джон Леннон був убитий 8 грудня 1980 року в Нью-Йорку. Коли музикант підходив до свого будинку, Марк Девід Чепмен п'ять разів вистрілив йому в спину. У 1981 році суд засудив вбивцю до довічного ув'язнення.

Теги: LifeStyle Музика Кримінальні новини Новини США
Джерело: 24 Канал
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