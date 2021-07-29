Вже у всьому зізнався: що відомо про 13-річного вбивцю 6-річної Мирослави Третяк

Україну сколихнула моторошна звістка про вбивство 6-річної Мирослави Третяк. Дівчинка вийшла з власного подвір'я у Старому Салтові і так не повернулась додому. Поліція встановила, що життя Мирославу позбавив 13-річний хлопець, що жив по сусідству.

Саме з 13-річним сусідом Мирослава і вийшла з власного подвір'я ввечері 28 липня. На її пошуки кинулись правоохоронці та волонтери.

Деталі тут Вбивство 6-річної Мирослави Третяк: поліція підозрює 13-річного підлітка

Дівчинку знайшли у покинутій будівлі

Дівчинку знайшли мертвою близько опівночі. У неї було забиття голови та обличчя. На місце прибули оперативники, експерти та кінологи. На підозрюваного вийшли дуже швидко – це Богдан Ф. – саме той хлопець, з яким і пішла Мирослава.

Місцеві ЗМІ пишуть, що діти добре знались і навіть товаришували. Майбутній вбивця проживав по сусідству разом з матір'ю та 15-річною сестрою.

На одязі хлопця знайшли кров

Журналісти, які спілкувались з місцевими мешканцями, кажуть, сім'ю Богдана називали неблагополучною. Також є інформація, що хлопець у всьому зізнався та й на його одязі знайшли сліди крові.

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Підліток і раніше виявляв схильність до насилля

У телеграм-каналі "ТРУХА Харьков" повідомили, що і раніше за підлітком помічали неадекватні дії. Так, ще у четвертому класі він жорстоко вбив 3 цуценят.

Хлопець часто бився з іншими дітьми

Сусідка затриманого повідомила Newsroom, що хлопець був завжди агресивним. Неодноразово його помічали і в бійках з іншими дітьми.

Він спілкувався з іншими дітьми, тільки так. Бився, і цеглою бив, і палицями. Онука мого, Богдана, палицею бив. Онук з вулиці прийшов, ліг і лежить. Я питаю: "Що трапилося?". Він відповідає: "Та з тим дурником краще не грати",

– розповіла Людмила Сідельникова.

Мати хлопця зловживає алкоголем

За словами місцевих мешканців, мати Богдана Ф. зловживає алкоголем і часто била дочку. Піднімав руку на сестру і підліток: вона навіть отримала тріщину ключиці.

Не знаю, наче глянеш на нього – нормальний. І допомагає, якщо щось попросиш, і все інше. Але іноді ніби як щось на нього находить,

– сказала сусідка.

Версію про агресивність хлопця підтвердили і однокласники. Мовляв, був нетовариським, спілкувався лише з однією дівчинкою.

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Головне про вбивство Мирослави Третяк:

Дівчинка зникла ввечері 28 липня у селищі Старий Салтів.

Тіло дитини знайшли з ознаками насильницької смерті у закинутій будівлі.

Затримано 13-річного підлітка, якого підозрюють в умисному вбивстві.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Хлопець є неповнолітнім, отож задля його допиту та переміщення в приймальник-розподільник для дітей правоохоронним органам необхідно було направити клопотання в суд.