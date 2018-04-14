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Вбивця №1, – Супрун назвала найнебезпечніше захворювання

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Супрун назвала найнебезпечніше захворювання
Супрун назвала найнебезпечніше захворювання / pravda.lutsk.ua

Найнебезпечнішим є захворювання серцево-судинної системи. Адже лише від інфаркту міокарда у світі помирає близько 7 мільйонів людей щороку.

Про це написала виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

За її словами серцево-судинні захворювання є вбивцею №1, адже вони спричинюють інфаркти, інсульти та інші небезпечні проблеми зі здоров’ям.

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"Серцевий напад може трапитися, коли одна з коронарних артерій (судин, по яких кров надходить до серця) закупорюється жировими відкладеннями або бляшками. Якщо одна з бляшок розірветься або трісне – навколо неї за лічені хвилини формується згусток крові й частково закупорена судина може стати повністю перекритою", – зазначила Супрун.

У такому випадку надходження крові до серцевого м’яза – міокарда припиняється, а клітини починають відмирати від нестачі кисню. Стається інфаркт міокарда. І якщо не надати людині своєчасної допомоги, вона може раптово померти.

Симптоми серцевого нападу: різкий біль у грудях, важке дихання, нудота, відчуття нестачі повітря, дуже різка слабість, біль або дискомфорт в одній чи обох руках, щелепі, шиї або спині.

Ризик серцевих нападів знижують здорове харчування, фізичні вправи, та контроль маси тіла.

Що таке серцевий напад і які його симптоми – відео

Теги: Уляна Супрун Новини України Здоров'я Лікування Медицина Міністерство охорони здоров’я статистика
Джерело: 24 Канал
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