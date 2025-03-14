Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника МВС Ігоря Клименка.

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Ймовірного вбивцю Ганула затримали

Ігор Клименко написав, що чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста, затримали. У квартирі, де він переховувався, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин.

Дякую всім, хто доклав зусиль для встановлення та затримання ймовірного стрільця. Подробиці згодом від поліції,

– додав він.

Затримання підозрюваного у вбивстві Ганула / фото Клименка

В той самий час Володимир Зеленський повідомив, що міністр внутрішніх справ Клименко доповів про затримання в Одесі підозрюваного у вбивстві Демʼяна Ганула. За його словами, до розкриття злочину були залучені десятки слідчих, оперативників, криміналістів.

Президент України доручив міністру внутрішніх справ, голові СБУ, виконувачу обовʼязків генпрокурора залучити всі необхідні сили й засоби для того, щоб встановити всі факти.