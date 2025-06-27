Шукав тих, хто хотів померти, і вбивав їх: у Японії стратили "вбивцю з Twitter"

В Японії стратили Такахіро Сіраїші – серійного убивцю, який у 2017 році жорстоко вбив дев’ятьох людей, заманюючи їх через Twitter. Це перша страта, яка відбулася у країні з 2022 року.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg та The Guardian.

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Що відомо про "вбивцю з Twitter"

У п’ятницю, 27 червня, в токійському слідчому ізоляторі було страчено Такахіро Сіраїші – серійного вбивцю, відомого як "вбивця з Twitter". 34-річного чоловіка повісили за вироком суду, винесеним у 2020 році за низку жорстоких убивств, що приголомшили Японію.

Його жертвами стали вісім жінок віком від 15 до 26 років та один чоловік – хлопець однієї з жінок. Усі вбивства сталися у його квартирі в місті Дзама неподалік Токіо, де поліція пізніше виявила частини тіл жертв у холодильниках.

За даними слідства, Сіраїші знаходив своїх жертв у Twitter. Він шукав людей, які висловлювали наміри покінчити з життям, і пропонував їм "допомогу" у самогубстві. Після того, як жертви опинялися у нього вдома, він їх ґвалтував, убивав і розчленовував.

Чоловіка, який був хлопцем однієї з жертв, він убив, аби приховати свої злочини.

Страту здійснили на тлі зростання закликів до скасування смертної кари в Японії, які посилилася після виправдання у 2024 році Івао Хакамади – чоловіка, який найдовше у світі відбуває вирок у камері смертників.