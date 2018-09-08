Вбивцю-втікача із Лук'янівського СІЗО знайшли на території ізолятора: несподівані деталі

Ув’язнений Віталій Пушкін, який 6 вересня зник у Лук'янівському СІЗО, переховувався від правоохоронців на території слідчого ізолятора.

Про це речниця столичної прокуратури Надія Максимець повідомила "Українській правді".

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За її словами, арештанта відшукали у вентиляційній системі, де він ховався.

Режимну установу він не покидав. Інші обставини інциденту з'ясовуються,

– зазначила Максимець.

Натомість екс-голова державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький повідомив на своїй сторінці у Facebook, що втікача знайшли у підвалі ізолятора. За його словами, там він ховався серед будівельного сміття більше двох діб.

Раніше правоохоронці повідомили, що у Лук'янівському СІЗО зник в'язень. Очільник пенітенціарної служби України Сергій Старенький розповів, що йдеться про небезпечного в'язня-убивцю, який рік тому здійснив жахливий злочин безпосередньо у СІЗО.