Вболівальники "Чорноморця" хотіли зірвати матч із "Зорею"
У одеського "Чорноморця" була інформація, що фанати клубу збиралися зірвати матч 14 туру УПЛ проти "Зорі".
Про це повідомляє Tribuna.com, посилаючись на журналіста телеканалів "Футбол ½" Сергія Цигульского.
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Саме з цієї причини клуб вирішив провести матч проти луганської команди при порожніх трибунах. Одеський клуб пояснив це тим, що правоохоронні органи не можуть надати гарантій безпеки при проведенні чергового поєдинку на стадіоні "Чорноморець".
Також офіційний сайт "Чорноморця" повідомив, що на двох домашніх матчах команди був серйозно порушений ряд правил поведінки для глядачів.
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Джерело: 24 Канал
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