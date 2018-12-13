Вболівальники "Ліона" не можуть вилетіти з Києва через негоду
Вболівальники французького "Ліона", які були на матчі проти донецького "Шахтаря" у Києві на НСК "Олімпійський", не можуть покинути українську столицю. Причиною стала негода.
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Про це повідомляється у twitter-сторінці "Ліона". При цьому зазначається, що виліт навряд чи відбудеться до кінця четверга, 13 грудня.
"Ми б хотіли віддати належне своїм уболівальникам, які затримуються в Києві через погодні умови. Виліт з України не відбудеться до кінця дня. Успіху і спасибі за підтримку у вчорашньому матчі", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, "Ліон" зіграв внічию з "Шахтарем" у останньому матчі групового етапу Ліги чемпіонів та вийшов у плей-офф турніру. "Гірники" ж вилетіли до Ліги Європи.
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