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      Вболівальники "Ліона" не можуть вилетіти з Києва через негоду

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      Фанати "Ліона" на матчі у Києві
      Фанати "Ліона" на матчі у Києві / twitter Olympique Lyonnais

      Вболівальники французького "Ліона", які були на матчі проти донецького "Шахтаря" у Києві на НСК "Олімпійський", не можуть покинути українську столицю. Причиною стала негода.

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      Про це повідомляється у twitter-сторінці "Ліона". При цьому зазначається, що виліт навряд чи відбудеться до кінця четверга, 13 грудня.

      "Ми б хотіли віддати належне своїм уболівальникам, які затримуються в Києві через погодні умови. Виліт з України не відбудеться до кінця дня. Успіху і спасибі за підтримку у вчорашньому матчі", – йдеться в повідомленні.

      Нагадаємо, "Ліон" зіграв внічию з "Шахтарем" у останньому матчі групового етапу Ліги чемпіонів та вийшов у плей-офф турніру. "Гірники" ж вилетіли до Ліги Європи.

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      Теги: Спорт Негода в Україні Шахтар Ліга чемпіонів Футбол Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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