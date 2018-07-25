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Вболівальники обрали символічну збірну ЧС-2018

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Лука Модріч отримав найбільше голосів від уболівальників
Лука Модріч отримав найбільше голосів від уболівальників

ФІФА опублікувала символічну збірну чемпіонату світу-2018 у Росії за підсумками голосування серед уболівальників.

Найбільше голосів набрав півзахисник збірної Хорватії Лука Модріч. 49% уболівальників включило хорватського плеймейкера до складу символічної збірної турніру.

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Символічна збірна ЧС-2018 за версією уболівальників виглядає так:

Воротар: Тібо Куртуа (Бельгія, 19% голосів серед гравців своєї позиції);
Захисники: Дієго Годін (Уругвай, 25,8%), Марсело (Бразилія, 18%), Тіаго Сілва (Бразилія, 29,3%), Рафаель Варан (Франція, 31,5%);
Півзахисники: Філіпа Коутіньо (Бразилія, 45,6%), Кевін де Брюйне (Бельгія, 30,6%), Лука Модріч (Хорватія, 49%);
Нападники: Гаррі Кейн (Англія, 36,3%), Кіліан Мбаппе (Франція, 41,1%), Кріштіану Роналду (Португалія, 25,2%);

Нагадаємо, що переможцем чемпіонату світу-2018 стала збірна Франції, яка перемогла у фіналі команду Хорватії з рахунком 4:2.

Теги: Новини спорту Слава Україні: скандал з хорватськими футболістами
Джерело: 24 Канал
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