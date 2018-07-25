Вболівальники обрали символічну збірну ЧС-2018

Нагадаємо, що переможцем чемпіонату світу-2018 стала збірна Франції, яка перемогла у фіналі команду Хорватії з рахунком 4:2.

Воротар: Тібо Куртуа (Бельгія, 19% голосів серед гравців своєї позиції); Захисники: Дієго Годін (Уругвай, 25,8%), Марсело (Бразилія, 18%), Тіаго Сілва (Бразилія, 29,3%), Рафаель Варан (Франція, 31,5%); Півзахисники: Філіпа Коутіньо (Бразилія, 45,6%), Кевін де Брюйне (Бельгія, 30,6%), Лука Модріч (Хорватія, 49%); Нападники: Гаррі Кейн (Англія, 36,3%), Кіліан Мбаппе (Франція, 41,1%), Кріштіану Роналду (Португалія, 25,2%);

Символічна збірна ЧС-2018 за версією уболівальників виглядає так:

ФІФА опублікувала символічну збірну чемпіонату світу-2018 у Росії за підсумками голосування серед уболівальників.

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