Вболівальники обрали символічну збірну ЧС-2018
ФІФА опублікувала символічну збірну чемпіонату світу-2018 у Росії за підсумками голосування серед уболівальників.
Найбільше голосів набрав півзахисник збірної Хорватії Лука Модріч. 49% уболівальників включило хорватського плеймейкера до складу символічної збірної турніру.
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Символічна збірна ЧС-2018 за версією уболівальників виглядає так:
Воротар: Тібо Куртуа (Бельгія, 19% голосів серед гравців своєї позиції);
Захисники: Дієго Годін (Уругвай, 25,8%), Марсело (Бразилія, 18%), Тіаго Сілва (Бразилія, 29,3%), Рафаель Варан (Франція, 31,5%);
Півзахисники: Філіпа Коутіньо (Бразилія, 45,6%), Кевін де Брюйне (Бельгія, 30,6%), Лука Модріч (Хорватія, 49%);
Нападники: Гаррі Кейн (Англія, 36,3%), Кіліан Мбаппе (Франція, 41,1%), Кріштіану Роналду (Португалія, 25,2%);
Нагадаємо, що переможцем чемпіонату світу-2018 стала збірна Франції, яка перемогла у фіналі команду Хорватії з рахунком 4:2.