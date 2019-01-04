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      Вболівальники "Шахтаря" оцінили, що "Яблонець" відібрав очки в "Динамо", – Хюбшман

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      Вболівальники Шахтаря оцінили, що Яблонець відібрав очки в Динамо, – Хюбшман
      Вболівальники Шахтаря оцінили, що Яблонець відібрав очки в Динамо, – Хюбшман / Footboom.com

      Екс-гравець "Шахтаря" Томаш Хюбшман, який нині виступає за чеський "Яблунець", згадав протистояння з київським "Динамо".

      "Немає більшого подразника. Матчі "Шахтаря" і "Динамо" мають свою історію взаємин, повну величезних емоцій і скандалів. Відразу спливає в пам'яті півфінал Кубка УЄФА, коли ми обіграли киян 2:1 в Донецьку. Пам'ятаю, як довго святкували гол Ілсіньо перед самим фінальним свистком. А ще, як я отримав жовту картку і був змушений пропускати фінал кубка УЄФА. Мені було дуже боляче, але мене відмінно замінив Маріуш Левандовскі", – цитує чеха Sport.ua.

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      Також гравець відзначив те, що його команді вдалося відібрати очки в "Динамо" в рамках Ліги Європи.

      "Ми з ним завжди боролися за місце в стартовому складі, але іноді траплялося, що й разом утворювали пару центральних півзахисників. Повертаючись до теми "Динамо", дуже був радий, що "Яблонець" здобув 4 очки в матчах з киянами в груповій стадії Ліги Європи. Напевно, вболівальники "Шахтаря" це оцінили", – додав футболіст.

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      Теги: Футбол Спорт Шахтар Ліга Європи Динамо
      Джерело: 24 Канал
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