Вболіваю за "Шахтар" і хотіла, щоб Андрій грав саме там, – дівчина Луніна

Дівчина українського голкіпера "Реала" Андрія Луніна Анастасія Тамазова відверто розповіла про стосунки зі своїм коханим.

Анастасія зізналась який її улюблений клуб, та розповіла про стосунки голкіпера з батьками коханої.

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Я вболіваю за донецький "Шахтар", подобається їхня гра. Чесно кажучи, хотіла, щоб Андрій грав саме там. Мої батьки дуже добре поставилися до Андрія з першого дня знайомства. Мені навіть іноді здається, що його вони люблять навіть більше, ніж мене. Особливо мама. Вона завжди хотіла сина, а не дочку, тому у неї особлива любов до нього: завжди переживає, щоб він був ситим, не отримав травм, – цитує Анастасію видання FootBoom.

Зазначимо, що після переходу Луніна в "Реал" іспанські ЗМІ насамперед почали обговорювати не персону нового стража воріт, а його другої половинки Анастасії Томазової, яка, згідно з їх думкою, цілком може затьмарити наречену Роналду, Джорджину Родрігес, і дружину капітана "Галактікос" Серхіо Рамоса, Пілар Рубіо.

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