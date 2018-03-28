Вчені дослідили, що недоїдання призводить до швидкого старіння шкіри

Вчені впевнені, що жорсткі рамки в харчуванні і постійний підрахунок калорій сприяють швидкому старінню шкіри. Це пов'язано з енергією, яку ми витрачаємо і джерела з яких ми її черпаємо. Саме про це говорить останнє дослідження, проведене в США.

Результати дослідження свідчать про те, що обмеження споживаних калорій більше, ніж на 15% призводить до старіння шкіри, уповільнення метаболізму і до набору зайвої ваги. Внаслідок цього набору організм сприяє розвитку таких страшних захворювань як рак, діабет тощо.

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У дослідженні, проведеному Національним інститутом досліджень з США взяли участь молоді люди, які на два роки скоротили свою норму споживаних в день калорій на 25%. Щотижня вони здавали аналіз крові, робили рентген кісток і вимірювали температуру тіла.

Результат показав, що через рік спостерігалося сильне уповільнення метаболізму, а через два в організмі з'явилося в рази більше вільних радикалів, які й сприяють старінню шкіри, скорочують тривалість життя і провокують розвиток ракових захворювань.

"Наша енергія – це наш раціон харчування. Він повинен бути повноцінним. Не можна бути голодним постійно в гонитві за струнким тілом. Всі ваші калорії повернуться до вас, якщо ви будете голодні, а потім будете переїдати. Організм акумулює енергію відкладаючи "зайве" в жирові запаси, щоб потім її звідти черпати. Але найжахливіше, що такий спосіб скинути вагу сприяє старінню організму і появі більшості захворювань", – зазначив Ліан М. Редман, провідний автор дослідження.

Інший фахівець, доктор Спікман, який брав участь у проведенні даного дослідження також стверджує, що недоїдання може викликати серйозні порушення в організмі й нездорове схуднення.

Тому перш ніж сідати на дієту або обмежувати себе в їжі подумайте, чи варто це того, щоб через декілька років виглядати на 5-6 років старше за свій вік.