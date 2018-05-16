Науковці дослідили, яка їжа може вберегти від грипу

Науковці зі Швейцарії провели низку дослідів і встановили, що велика кількість клітковини зменшує шанси заразитися грипом і померти від його ускладнень.

Боротьба з грипом ускладняється його різновидами, пише Immunity.

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Експериментуючи на мишах, вчені виявили, що додавання клітковини в дієту гризунів різко змінює склад мікрофлори їх кишківника. Це значно підвищило кількість корисних для здоров’я людини мікробів, які виробляють молекули коротких жирних кислот.

Ці кислоти проникають в клітини кісткового мозку і змушують його виробляти більше активних версій Т-клітин і особливого підвиду моноцитів, "чистильників" імунної системи, що відповідають за боротьбу з вірусами.



Близько 40% мишей, яких вчені заразили смертельною дозою вірусу грипу, змогли пережити інфекцію, тоді як всі особини з контрольної групи померли через два тижні після початку експериментів.

Вчені дослідили, що гризунів, які харчувалися клітковиною, було набагато складніше заразити грипом і вони в цілому легше переносили хворобу, ніж їх інші миші.

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Вчені додають, що клітковина і короткі жирні кислоти також можуть пригнічувати хронічні запалення – астму та алергію.