Науковці дослідили, яка їжа може вберегти від грипу
Науковці зі Швейцарії провели низку дослідів і встановили, що велика кількість клітковини зменшує шанси заразитися грипом і померти від його ускладнень.
Боротьба з грипом ускладняється його різновидами, пише Immunity.
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Експериментуючи на мишах, вчені виявили, що додавання клітковини в дієту гризунів різко змінює склад мікрофлори їх кишківника. Це значно підвищило кількість корисних для здоров’я людини мікробів, які виробляють молекули коротких жирних кислот.
Ці кислоти проникають в клітини кісткового мозку і змушують його виробляти більше активних версій Т-клітин і особливого підвиду моноцитів, "чистильників" імунної системи, що відповідають за боротьбу з вірусами.
Близько 40% мишей, яких вчені заразили смертельною дозою вірусу грипу, змогли пережити інфекцію, тоді як всі особини з контрольної групи померли через два тижні після початку експериментів.
Вчені дослідили, що гризунів, які харчувалися клітковиною, було набагато складніше заразити грипом і вони в цілому легше переносили хворобу, ніж їх інші миші.
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Вчені додають, що клітковина і короткі жирні кислоти також можуть пригнічувати хронічні запалення – астму та алергію.
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