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Вчені довели, що лінь є ознакою високого інтелекту

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Лінь є ознакою високого інтелекту
Лінь є ознакою високого інтелекту / princearthurherald.com

Американські науковці з Університету Флориди довели, що люди з високим інтелектом віддають перевагу малоактивному способу життя.

Дослідники спостерігали за групою з 60 осіб, інформує med2. Вони з’ясували, чим саме випробувані займалися у вільний час. Окрім цього науковці провели стандартні тести на визначення рівня інтелекту.

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Результати дослідження показують, що люди з високим рівнем фізичної активності не часто відрізняються високим інтелектом.

Лінь може бути ознакою інтелекту: людям, що сидять на дивані, просто подобається думати,
– констатували вчені.

Все тому, що між когнітивними функціями та фізичною активністю існує зворотний зв'язок. Він простежується вже в досить ранньому віці та протягом усього життя людини.

Активні люди вдаються до навантажень, оскільки "не знають, що робити зі своєю свідомістю". Інтелектуали ж надають перевагу малорухливому способу життя, адже воно дає можливість занурюватися у свої думки та багато розмірковувати.

via GIPHY

До слова, учені з Німецького центру нейродегенеративних захворювань виявили, що фізична активність дорослих сприяє підвищенню рівня інтелекту майбутніх поколінь.

Теги: Новини США Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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