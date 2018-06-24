Вчені довели, що симуляція емоцій приховує у собі реальну шкоду

Американський соціолог Арлі Рассел Хохшильд з’ясував, що професії, які вимагають емоціональної праці та є пов'язаними з приховуванням істинних почуттів, насправді завдають шкоду.

Зокрема, як переконує він у своїх дослідження, подавлення емоцій призводить до стресу, вигорання та занепокоєння, передає BBC.

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Хохшильд стверджує, що емоційна робота – це робота щодо створення певного емоційного образу особи та мови тіла на робочому місці.

За його словами, генерація емоцій може виражатися по-різному: співробітники як приховують негативні переживання, так і симулюють доброзичливість, виконуючи професійні обов'язки.

Експерти зі свого боку кажуть, що емоційна праця – це особливість майже всіх професій, пов'язаних із взаємодією з людьми.

Зауважимо, що найчастіше за всіх на вигоряння через надлишок емоційної роботи скаржаться бортпровідники, оскільки є змушеними не виражати негативних емоцій, а також завжди зберігати доброзичливість і прихильність до пасажирів.

До слова, те, що працівники через нудьгу "вбивають" час в інтернеті, відкладаючи важливі справи, насправді не шкодить продуктивності та якості роботи, а навпаки навіть їх підвищує.

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