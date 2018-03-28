Вчені довели, що відвідування концертів продовжує життя

Згідно з новим дослідженням фахівців з Goldsmith University's Associate Lecturer Patrick Fagan, регулярне відвідування живих виступів продовжує життя.

У дослідженні говориться, що 20 хвилин, проведених в концертному залі можуть підвищити почуття благополуччя на 21%. Крім того, вчені заявляють, що високий рівень добробуту збільшує тривалість життя майже на 9 років.

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Під час дослідження учасники експерименту проходили "психометричні тести і тести серцевого ритму", які включали в себе дії, які позитивно позначаються на їхньому здоров'ї: заняття йогою, прогулянки з собакою і відвідування концертів.

Результати показали, що у групи людей, яка відвідувала концерти, на 25 відсотків збільшилося почуття власної гідності і відкритості по відношенню до інших і на 75 відсотків збільшилася розумова стимуляція.

Підводячи підсумки вчені відзначають, що відвідуючи концерт живої музики раз в два тижні, можна збільшити тривалість життя майже на 9 років.