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Вчені довели, що жодна зубна паста не здатна зміцнити емаль або знизити чутливість

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Жодна зубна паста не здатна зміцнити емаль
Жодна зубна паста не здатна зміцнити емаль / Фото з відкритих джерел

Міжнародна група вчених не виявила відмінностей між пастами, які нібито захищають від ерозії емаль, зміцнюють емаль або знижують чутливість зубів, від контрольної пасти. Також, виявилося, що всі пасти є абразивними і жодна з них не може попередити стирання емалі.

Дослідження, яке провели фахівці з Швейцарського і Бразильського університетів, показало, що жодна з досліджених зубних паст, які позиціоную себе, що вони захищають емаль, насправді не в змозі боротися з втратою речовини зубної емалі, ключовим фактором, що призводить до підвищення чутливості і руйнування зуба, йдеться у виданні Naked-science.

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При карієсі емаль розкладається під дією ферментів бактерій, але іноді механічна ерозія призводить до того, що дентин оголюється і зуб стає чутливий до гарячого, холодного чи навіть звичайних дотиків. Найчастіше така проблема виникає в частині зуба, що примикає до ясен, бо емаль в цьому місці найтонша.

"Одна з причин відкриття дентину і виникнення чутливості – ерозія емалі, яка відбувається, коли ми чистимо зуби. Тому для нашого дослідження ми вибрали ті зубні пасти, які обіцяють боротися з ерозією або з чутливістю ", – пояснює Саміра Олена Жоау-Сауза, один з авторів дослідження.

Вчені досліджували людські зуби, віддавши їх п'яти циклам чистки з використанням дев'яти зубних паст популярних в Європі і Бразилії, які позиціонують себе як такі, що знижують чутливість і однієї контрольної пасти. Потім вчені виміряли втрату емалі. Результати тестів вчені опублікували в журналі Scientific Reports. Згідно зі статтею, всі протестовані пасти сприяють втраті емалі і жодна з них не захищає від ерозії та стирання. Більш того, різниця між пастами різних марок виявилася такою ж незначною, як і різниця між "захисними" пастами і контрольною.

Зубну пасту слід використовувати за призначенням – вона має служити слабким абразивним реагентом і допомагати видаляти з зубів залишки їжі, а також знезаражувати поверхню зубів і ясен. Але її не можна використовувати як ліки, в тому числі, як ліки від ерозії емалі або підвищеної чутливості зубів, відзначають автори дослідження.

За словами Жуау-Сауз, захистити від втрати емалі може тільки дотримання трьох правил: своєчасне відвідування стоматолога, регулярна гігієна зубів і режим харчування. Покладатися на захист зубної пасти, за словами вчених, не можна.

Теги: Здорове життя LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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