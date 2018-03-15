Вчені довели, що жодна зубна паста не здатна зміцнити емаль або знизити чутливість

Міжнародна група вчених не виявила відмінностей між пастами, які нібито захищають від ерозії емаль, зміцнюють емаль або знижують чутливість зубів, від контрольної пасти. Також, виявилося, що всі пасти є абразивними і жодна з них не може попередити стирання емалі.

Дослідження, яке провели фахівці з Швейцарського і Бразильського університетів, показало, що жодна з досліджених зубних паст, які позиціоную себе, що вони захищають емаль, насправді не в змозі боротися з втратою речовини зубної емалі, ключовим фактором, що призводить до підвищення чутливості і руйнування зуба, йдеться у виданні Naked-science.

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При карієсі емаль розкладається під дією ферментів бактерій, але іноді механічна ерозія призводить до того, що дентин оголюється і зуб стає чутливий до гарячого, холодного чи навіть звичайних дотиків. Найчастіше така проблема виникає в частині зуба, що примикає до ясен, бо емаль в цьому місці найтонша.

"Одна з причин відкриття дентину і виникнення чутливості – ерозія емалі, яка відбувається, коли ми чистимо зуби. Тому для нашого дослідження ми вибрали ті зубні пасти, які обіцяють боротися з ерозією або з чутливістю ", – пояснює Саміра Олена Жоау-Сауза, один з авторів дослідження.

Вчені досліджували людські зуби, віддавши їх п'яти циклам чистки з використанням дев'яти зубних паст популярних в Європі і Бразилії, які позиціонують себе як такі, що знижують чутливість і однієї контрольної пасти. Потім вчені виміряли втрату емалі. Результати тестів вчені опублікували в журналі Scientific Reports. Згідно зі статтею, всі протестовані пасти сприяють втраті емалі і жодна з них не захищає від ерозії та стирання. Більш того, різниця між пастами різних марок виявилася такою ж незначною, як і різниця між "захисними" пастами і контрольною.

Зубну пасту слід використовувати за призначенням – вона має служити слабким абразивним реагентом і допомагати видаляти з зубів залишки їжі, а також знезаражувати поверхню зубів і ясен. Але її не можна використовувати як ліки, в тому числі, як ліки від ерозії емалі або підвищеної чутливості зубів, відзначають автори дослідження.

За словами Жуау-Сауз, захистити від втрати емалі може тільки дотримання трьох правил: своєчасне відвідування стоматолога, регулярна гігієна зубів і режим харчування. Покладатися на захист зубної пасти, за словами вчених, не можна.