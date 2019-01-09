Вчені наблизилися до створення препарату від небезпечної хвороби

Співробітники з Університету Південної Каліфорнії провели дослідження, яке може наблизити вчених до створення вакцини для лікування та профілактики небезпечної хвороби – геморагічної гарячки, яку переносять кліщі.

Результати дослідження опублікували у журналі Nature Microbiology.

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Кліщ може передавати важку лихоманку з синдромом тромбоцитопенії (Severe fever with thrombocytopenia syndrome, SFTS).

Лихоманка з синдромом тромбоцитопенії – що це? Це захворювання, при якому у людини виникає нудота, діарея, блювота, низький рівень тромбоцитів (тромбоцитопенія). Хвороба часто веде до летального результату, стаючи причиною смерті до 30 відсотків госпіталізованих пацієнтів.



Вірус виснажує тромбоцити крові при самовідтворенні нуклеїнових кислот, що запобігає згортанню крові і призводить до крововиливу, яке аналогічне зараженням вірусом Ебола.

Вчені виявили, що вірус націлений на ген TPL2, який бере участь в запальній реакції організму. У здорової людини природна запальна реакція допомагає боротися з інфекцією.



Вчені наблизилися до створення препарату від лихоманки з синдромом тромбоцитопенії

Після того, як організм заразився SFTS вірус направляє ген TPL2 на відключення цієї реакції в місці укусу кліща, створюючи захищене місце, в якому вірус може розмножуватися і поширюватися по всьому тілу.

Дослідники зуміли відключити TPL2 за допомогою інгібітору. Після цього здорова імунна функція організму контролювала реплікацію вірусу, що призвело до більш легкої інфекції. Вчені вважають що сигнальний шлях (послідовність молекул, через яку інформація від клітинного рецептора передається всередині клітини) є потенційною ціллю для можливої терапії.

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