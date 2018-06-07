Вчені NASA розгадали одну із таємниць Юпітера

У NASA вдалось з’ясувати одну із таємниць Юпітера – появу блискавок на планеті. Світло на загадку вдалось пролити завдяки даним, які зібрав апарат "Юнона".

Про це йдеться на сайті NASA.

Ще раніше було встановлено, що блискавки на Юпітері відрізняються від тих, що відбуваються Землі. Цей феномен на Юпітері був таємницею для дослідників з березня 1979 року, коли апарат Voyager 1 пролетів повз газового гіганта.

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"До місії "Юнони" блискавки на Юпітері реєструвалися апаратами або візуально, або в кілогерцевому діапазоні радіохвиль, але не мегагерцевому, який характерний для блискавок на Землі. Було запропоновано багато теорій, які могли пояснити цей феномен, але жодна з них не пропонувала однозначної відповіді", – пояснює вчений Шеннон Браун.

Тепер вчені з’ясували, що на Юпітері майже вся грозова активність локалізована на полюсах, тоді як на Землі блискавки частіше виникають на екваторі. Справа в тому, що тропічні і екваторіальні широти на Землі отримують від Сонця більше тепла, ніж області помірного і полярного клімату. Тож тепле вологе повітря піднімається через конвекцію, породжуючи часті грози.

При цьому Юпітер отримує від Сонця в 25 разів менше тепла, ніж Земля, але виділяє величезну кількість внутрішньої теплової енергії. На полюсах теплі гази вільно піднімаються, створюючи умови для сильних гроз.

Що таке "Юнона"? Це космічний апарат, який запустили у 2011 році на орбіту Юпітера. Апарат першим в історії зробив обліт планети через її полюси. Він перебуватиме на орбіті планети ще кілька років і передаватиме на землю нові знімки. Після завершення роботи зонд буде знищено.

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Блискавка на Юпітері