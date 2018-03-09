Вчені навчилися безслідно видаляти татуювання

Багато людей відмовляються видаляти татуювання, оскільки це тривала і дорога процедура. Проте французькі імунологи випадково знайшли метод, який допоможе безслідно позбутися невдалого тату.

Про результат дослідження пише The Journal of Experimental Medicine.

Спершу науковці досліджували знищення бактерії дифтерії на потомстві генетично модифікованих мишей.

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Під час експериментів гризунам у хвости вводили заражені клітини забарвлені спеціальними флуоресцентними чорнилами та вивчали ці ділянки під мікроскопом.

Вчені з’ясували, що коли клітини з кольором гинуть, то вивільняють фарбу, яку зберігали до цього.

Крім того, частинки пігменту є великими і не можуть проникати безпосередньо у лімфатичні судини, які виконують функцію фільтру.

Але фарба потрапляє до клітин імунної системи, які називаються макрофаги. Вони ідентифікують і поглинають сміття, мікроби та інші сторонні тіла (макрофагів), у такий спосіб фарба "застрягає" у шкірі.

Імунологи вважають, що саме це робить татуювання такими стійкими.

Як пояснила провідна авторка дослідження Сандрін Генрі з Французького національного інституту здоров'я та медичних досліджень, що "якщо тимчасово загальмувати функції макрофагів шкіри, то фрагменти частинок пігменту не будуть поглинатися цими клітинами, а почнуть поступово "стікати" по лімфатичних судинах, що забезпечить абсолютно безслідне видалення татуювань".

Невдалі тату можна видалити безболісно

Вона разом з колегами надалі планують об'єднатися з дерматологами та розробити метод, який дозволить покращити цей спосіб видалення тату.

Імунолог з Університетського коледжу Лондона Саймон Йона вважає, що якщо поєднати лазерне видалення з новим підходам, то це справді забезпечить якісне позбавлення небажаних татуювань.

"Це може бути особливо корисним для видалення маленьких татуювань у чітко визначеному місці", – цитує вченого Scientific American.