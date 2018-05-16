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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Вчені назвали 5 основних причин підвищеного рівня холестерину

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Високий рівень холестерину
Високий рівень холестерину / familydoctor.org

Науковці з США та Швейцарії встановили, що холестерин може з’явитися навіть у головному мозку, що може спровокувати розвиток хвороби Альцгеймера.

Дослідники назвали основні 5 причин, через що в організмі людини підвищується холестерин холестеролу, пише Ukrhealth.

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Компоненти холестерину беруть участь у синтезі статевих гормонів. Проте з віком цей рівень продовжує знищуватися, а рівень холестерину, який залишається непотрібним для організму, зростає.

Рівень холестерину підвищується тоді, коли у людини є дефіцит вітаміну D та ослаблений кишечник.

Нестача Омеги-3, йоду, заліза, вітамінів групи B сприяють підвищенню холестеролу. Ці мікроелементи забезпечують збалансовану роботу внутрішніх органів і кровотворення.

Молекули цукру здатні змінювати структуру гемоглобіну, які приймають форму, що пошкоджує стінки судин. Організм таким чином відповідає на цей сигнал підвищенням холестерину.

Також на збільшення рівня холестеролу можуть впливати спадковість, місце проживання, стреси, захворювання печінки і кишечника, а також шкідливі звички.

До слова, їжа з високим вмістом "поганого" холестерину призводить до розвитку ракових пухлин в організмі.

Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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