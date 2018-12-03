Вчені назвали 5 типів людей, які залежні від алкоголю

Алкоголізм – це важлива проблема не лише в Україні, але у світі. Алкоголь є причиною передчасної смерті майже 30% українських чоловіків.

Алкоголь погано впливає на здоров’я, руйнує соціальні зв’язки, нерідко стає причиною ДТП та бійок, пише Men’s Life.

Читайте також: Як відрізнити раціональний страх від ірраціонального

Для виокремлення типів залежності від алкоголю, вчені провели дослідження за участю 5 402 добровольців, вік яких становив 18 – 64 років. Всі учасники рік тому страждали від пристрасті до спиртних напоїв.

Вчені назвали 5 типів алкоголіків

1. Люди під впливом алкоголю потрапляють в небезпечні ситуації і ризикують себе травмувати.

2. Спостерігаються безуспішні спроби знизити кількість випитого алкоголю.

3. Люди вважають, що їх "дружба" зі спиртним не заважає роботі, сім'ї й захопленням.

4. Ця категорія відчуває на собі всю тяжкість похмілля і гостро відчуває симптоми синдрому відміни.

5. П’ятий тип має найсерйозніші проблеми зі спиртним, тож передбачає всі перераховані симптоми.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.