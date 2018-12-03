22:47
3 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Складні жарти Путіна. Віце-робото-прем'єр РФ
      Вєсті Кремля
      19:21, 1 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Стіна плачу Яценюка. Сіль на російські рани
      Вєсті.UA
      19:11, 1 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Вчені назвали 5 типів людей, які залежні від алкоголю

      814 Читать новость на русском
      5 типів людей, які залежні від алкоголю
      5 типів людей, які залежні від алкоголю / kaboompics.com

      Алкоголізм – це важлива проблема не лише в Україні, але у світі. Алкоголь є причиною передчасної смерті майже 30% українських чоловіків.

      Алкоголь погано впливає на здоров’я, руйнує соціальні зв’язки, нерідко стає причиною ДТП та бійок, пише Men’s Life.

      Читайте також: Як відрізнити раціональний страх від ірраціонального

      Для виокремлення типів залежності від алкоголю, вчені провели дослідження за участю 5 402 добровольців, вік яких становив 18 – 64 років. Всі учасники рік тому страждали від пристрасті до спиртних напоїв.

      Вчені назвали 5 типів алкоголіків

      1. Люди під впливом алкоголю потрапляють в небезпечні ситуації і ризикують себе травмувати.

      via GIPHY

      2. Спостерігаються безуспішні спроби знизити кількість випитого алкоголю.

      3. Люди вважають, що їх "дружба" зі спиртним не заважає роботі, сім'ї й захопленням.

      4. Ця категорія відчуває на собі всю тяжкість похмілля і гостро відчуває симптоми синдрому відміни.

      via GIPHY

      5. П’ятий тип має найсерйозніші проблеми зі спиртним, тож передбачає всі перераховані симптоми.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Алкоголь
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Это вам не Украина": о качестве товаров в Луганске
      сьогодні , 22:01 "Это вам не Украина": о качестве товаров в Луганске
      Ольга Черненко 1093
      Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
      сьогодні , 21:03 Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
      631
      Протести у Франції: що потрібно "жовтим жилетам" і чому вони перетнули межу
      сьогодні , 21:01 Протести у Франції: що потрібно "жовтим жилетам" і чому вони перетнули межу
      1425
      Гарячі протести у Франції: чим вони відрізняються від Євромайдану і чому такого не буде в Росії
      сьогодні , 20:42 Гарячі протести у Франції: чим вони відрізняються від Євромайдану і чому такого не буде в Росії
      Артем Овдієнко 772
      Результаты саммита G20: что связывает Путина и принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана
      сьогодні , 20:01 Результаты саммита G20: что связывает Путина и принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана
      Іван Яковина 651
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
       10 січня , 16:03
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук