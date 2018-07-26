Вчені назвали алкогольний напій, який допомагає схуднути

Вживання текіли в помірних дозах здатне прискорити процес схуднення, адже вона містить у собі інгредієнт, який ефективно стимулює фізіологічні процеси по спалюванню жирової маси.

До таких висновків дійшли наукові співробітники Університету Гвадалахари в Мексиці, передає Ukrhealth.

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Зокрема, як з'ясували вчені під час дослідження, блакитна агава, яка є головним компонентом текіли, ефективно сприяє зниженню надлишкової маси тіла, а вживання цього алкогольного напою в помірних дозах, може прискорювати процес схуднення.

Дослідники зауважили, що блакитна агава є багатою на сполуки і мікроелементи, що підвищують ефективність медпрепаратів в гастроентерології для боротьби з хворобою Крона і коліту.

У своїй науковій роботі американські фахівці назвали текілу в помірних кількостях "еліксиром стрункості". Окрім того, вони охарактеризували дієту на основі цього алкогольного напою як досить перспективну.



Текіла може допомогти схуднути

Водночас, вчені попередили, що регулярне вживання текіли може спричинити виникненням проблем зі здоров’ям, а також викликати стійку пристрасть до алкоголю. Тому, якщо людина має генетичну схильність до алкоголізму, користуватися "методом текіли" для схуднення не варто.

Нагадаємо, раніше про можливість схуднути від текіли розповіли американські вчені. Вони дослідили, що підсолоджувач, який міститься в рослині агави – агавінамі – може знизити рівень глюкози в крові. Також, його вживання продукує гормон під назвою GLP-1, який довше утримує відчуття ситості і виробляє інсулін, тож може бути корисні людям з діабетом другого типу.

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