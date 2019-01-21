Вчені назвали дієту, яка ефективніша віагри

Середземноморська дієта подовжує сексуальне життя. Так, чоловіки, які харчуються оливками, рибою, овочами та іншими продуктами середземноморського походження, в середньому на 40% рідше за інших стають імпотентами.

Про це повідомляє "РИА-Новости" з посиланням на дослідження, представлене на конгресі Європейського товариства кардіологів у Мюнхені.

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"Віагра не покращує роботу статевих органів в довгостроковому періоді, вона дозволяє "мобілізувати" вже наявні резерви. Середземноморська дієта, в свою чергу, дозволяє дійсно уникнути еректильної дисфункції, не використовуючи ніяких таблеток", – зазначила Христина Хрісохоу з Університету Афін (Греція).



Середземноморська дієта захищає від імпотенції

Яскравий приклад того, як бадьорить середземноморська дієта, можна знайти на грецькому острові Ікарія, жителі якого відрізняються міцним здоров'ям до старості. Дослідниця зіставила, як часто імпотенція розвивається у жителів острова і у інших греків. У дослідженні взяли участь близько 700 чоловіків зрілого віку, які погодилися відповісти на питання про статеве життя і дієті.

Як правило, від імпотенції страждає приблизно половина чоловіків у віці від 60 до 67 років. Спостереження за ікаріанцамі показали, що їм ця проблема невідома. Лише 20% літніх жителів острова скаржилися на статеве життя. Низький ризик розвитку імпотенції виявився пов'язаний з раціоном остров'ян.

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