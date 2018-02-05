Вчені назвали два неочікуваних продукти, які зберігають молодість організму

Хіміки-дослідники з Ексетерського і Брайтонському університетів з’ясували, що для того, шоб бути молодим, потрібно регулярно пити червоне вино і заїдати чорним шоколадом.

Згідно з проведеними дослідженнями, експерти запевняють, що хімічні сполуки, які містяться у червоному вині, чорному шоколаді, червоному винограді та чорниці можуть протистояти старіючим клітинам, через які люди стають сприйнятливішими до захворювань і старіння організму.

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Професор молекулярної генетики університету Ексетер Лорна Харріс запевнила, що нові результати досліджень показують, як за допомогою цих продуктів можна не тільки лікувати старі клітини, але і відновлювати їх і повертати деякі функції молодих.

Інший доктор Ева Латорре після проведення низки досліджень була неабияк здивована ступенем і швидкістю змін в клітинах настільки, що навіть назвала це "справжньою магією". Науковці сподіваються, що такий прорив дозволить краще розвинути терапію, завдяки якій люди з віком будуть ставати тільки кращими і молодшими, а про вікові проблеми можна буде забути назавжди.