Вчені назвали дві причини передчасного старіння

Група вчених з Італії та Великобританії виявила два фактори, які сприяють передчасному старінню тіла – психоемоційний стресовий стан і схильність до частого вживання алкоголю.

Результати дослідження опублікували на сайті bioRxiv.

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У дослідженні взяли участь понад 2 тисячі людей, у них взяли зразки сечі та сироватки крові. Вчені оцінили зв'язок їх біологічного віку з майже 100 тисячами ознак.

Виявилося, що при старінні змінюється активність певних генів. Так, профіль метилювання стає іншим – в деякій частині генома (сукупність генів) спостерігається дефіцит метильних груп, в інших їх надлишок, який пов'язаний з високим рівнем вживання спиртного, тривожністю і стресом.

Метильні групи – що це? Вони використовуються в організмі для синтезу таких важливих сполук, як креатин, холін, адреналін, інші. Джерелом цих груп є одна з незамінних амінокислот – метионін.

Висновок вчених: вживання алкоголю та психоемоційний стресовий стан призводять до передчасного старіння.



Вживання алкоголю та психоемоційний стресовий стан призводять до передчасного старіння

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