14:42
27 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шальна імператриця Поклонська. "Могутня" армія РФ
      Вєсті Кремля
      21:29, 26 грудня
      Вєсті.UA: Політика Зеленського. "Подарунок" під ялинку від Росії
      Вєсті.UA
      19:21, 26 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ

      Вчені назвали дві причини передчасного старіння

      279 Читать новость на русском
      Дві причини передчасного старіння
      Дві причини передчасного старіння / vesttech.com

      Група вчених з Італії та Великобританії виявила два фактори, які сприяють передчасному старінню тіла – психоемоційний стресовий стан і схильність до частого вживання алкоголю.

      Результати дослідження опублікували на сайті bioRxiv.

      Читайте також: Науковці назвали несподівану причину передчасної смерті

      У дослідженні взяли участь понад 2 тисячі людей, у них взяли зразки сечі та сироватки крові. Вчені оцінили зв'язок їх біологічного віку з майже 100 тисячами ознак.

      Виявилося, що при старінні змінюється активність певних генів. Так, профіль метилювання стає іншим – в деякій частині генома (сукупність генів) спостерігається дефіцит метильних груп, в інших їх надлишок, який пов'язаний з високим рівнем вживання спиртного, тривожністю і стресом.

       
      Метильні групи – що це?
      Вони використовуються в організмі для синтезу таких важливих сполук, як креатин, холін, адреналін, інші. Джерелом цих груп є одна з незамінних амінокислот – метионін.
       

      Висновок вчених: вживання алкоголю та психоемоційний стресовий стан призводять до передчасного старіння.

      Вживання алкоголю та психоемоційний стресовий стан призводять до передчасного старіння
      Вживання алкоголю та психоемоційний стресовий стан призводять до передчасного старіння

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Алкоголь
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
       10 січня , 16:03
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук