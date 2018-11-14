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      Вчені назвали фактор, що призводить до безпліддя у чоловіків

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      Вчені назвали фактор, що призводить до безпліддя у чоловіків
      Вчені назвали фактор, що призводить до безпліддя у чоловіків

      Британські вчені провели експеримент та встановили, що зміна клімату може погано вплинути на чоловічу фертильність.

      Про це пише журнал Nature Communications.

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      Група вчених вивчала вплив теплових хвиль на малого хрущака булавоусого (Tribolium castaneum).

      Хрущак булавоусий
      Хрущак булавоусий

      Жуки піддавалися або стандартним умовам контролю, або п'ятиденним температурам, які були на 5-7 градусів вище звичної для них температури.

      Вчені встановили, що перша теплова хвиля вдвічі зменшила число нащадків, яке могли відтворювати самці, а друга – майже стерилізувала самців.

      Самки впливу температур не піддалися, проте виявилося, що теплові хвилі ушкоджують запліднену сперму в жіночих статевих органах.

      Після теплового впливу самці скоротили виробництво сперми на три чверті, і сперматозоїди, які потім проникали в жіночі органи, з більшою ймовірністю можуть загинути ще до запліднення.

      Коли самці піддавалися двічі впливу теплових хвиль за десять днів, виробництво їх потомства становило менше ніж 1%.

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      Теги: Лікування Здоров'я дослідження Чоловіче здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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