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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Вчені назвали фактор, від якого залежить тривалість життя

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Тривалість життя залежить від печінки
Тривалість життя залежить від печінки / stmarysdental.com

Науковці встановили, що термін життя у зворотній пропорції залежить від розмірів клітин печінки гепатоцитів.

За інформацією вчених, гепатоцити відіграють особливу роль у розвитку такого захворювання як діабет, пише Developmental Cell.

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Порушення, які виникають у них, негативно впливають на процес виробництва інсуліну в організмі. Під час дослідження цих клітин науковці виявили гепатоцити надзвичайно мініатюрних розмірів.

Дослідження показало, що у дорослих особин печінка може складатися з клітин різних розмірів. Вчені встановили, що чим дрібніші і чисельніші клітини печінки тварин, тим довше термін життя. І навпаки – у тварин з великими численними гепатоцитами швидкий процес дозрівання швидко проходить життя.

Збільшення клітин печінки залежить впливає активне вироблення білка-мішені рапаміцину mTOR: чим активніше він синтезується, тим інтенсивніше процес збільшення розмірів клітин. Ссавці, які живуть довше, не відчувають такого раннього і потужного впливу білка mTOR.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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