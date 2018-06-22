Вчені назвали фактор, від якого залежить тривалість життя

Науковці встановили, що термін життя у зворотній пропорції залежить від розмірів клітин печінки гепатоцитів.

За інформацією вчених, гепатоцити відіграють особливу роль у розвитку такого захворювання як діабет, пише Developmental Cell.

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Порушення, які виникають у них, негативно впливають на процес виробництва інсуліну в організмі. Під час дослідження цих клітин науковці виявили гепатоцити надзвичайно мініатюрних розмірів.

Дослідження показало, що у дорослих особин печінка може складатися з клітин різних розмірів. Вчені встановили, що чим дрібніші і чисельніші клітини печінки тварин, тим довше термін життя. І навпаки – у тварин з великими численними гепатоцитами швидкий процес дозрівання швидко проходить життя.

Збільшення клітин печінки залежить впливає активне вироблення білка-мішені рапаміцину mTOR: чим активніше він синтезується, тим інтенсивніше процес збільшення розмірів клітин. Ссавці, які живуть довше, не відчувають такого раннього і потужного впливу білка mTOR.

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