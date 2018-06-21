Вчені назвали фактор, який підвищує рівень щастя

Американські вчені встановили, що позитивно впливає на рівень задоволення життя у великому місті.

Дослідники вивчили зв'язок між зайнятістю і високим рівнем задоволення життям, пише Independent.

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Такі висновки науковці зробили попри те, що спокійне розмірене життя якомога далі від мегаполісів є ключем щастя,

На щастя впливають щоденні турботи, активний спосіб життя, а також зайнятість людини.

Вчені пояснюють це тим, що більш зайняті люди, які не мають вільного часу, відчувають себе більш щасливими. Жителі мегаполісів розвиваються значно швидше та ефективніше, ніж жителі маленьких міст.

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