12:01
21 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 16°C
  • п'ятниця
    27°C 16°C
  • субота
    16°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Коні Путіна. Російський "мозок хворого вболівальника"
Вєсті Кремля
21:43, 20 червня
Вєсті.UA. Таємний Порошенко. Штраф за сексуальну орієнтацію
Вєсті.UA
21:35, 20 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Вчені назвали фактор, який підвищує рівень щастя

1345 Читать новость на русском
Життя у мегаполісі підвищує рівень щастя
Життя у мегаполісі підвищує рівень щастя / uk.businessinsider.com

Американські вчені встановили, що позитивно впливає на рівень задоволення життя у великому місті.

Дослідники вивчили зв'язок між зайнятістю і високим рівнем задоволення життям, пише Independent.

Читайте також: Вчені назвали фактор, який знижує ризик розлучення

Такі висновки науковці зробили попри те, що спокійне розмірене життя якомога далі від мегаполісів є ключем щастя,

На щастя впливають щоденні турботи, активний спосіб життя, а також зайнятість людини.

Вчені пояснюють це тим, що більш зайняті люди, які не мають вільного часу, відчувають себе більш щасливими. Жителі мегаполісів розвиваються значно швидше та ефективніше, ніж жителі маленьких міст.

via GIPHY

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle дослідження
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Назначение Жебривского аудитором НАБУ – это не трагедия, это закономерность
сьогодні, 12:00 Назначение Жебривского аудитором НАБУ – это не трагедия, это закономерность
Юрій Бутусов 5
Почему в Росии Олега Сенцова обвиняют в терроризме
сьогодні, 11:00 Почему в Росии Олега Сенцова обвиняют в терроризме
Павло Казарін 186
Підвищення пенсій у "ДНР": робота за схемою Януковича
сьогодні, 08:38 Підвищення пенсій у "ДНР": робота за схемою Януковича
Олексій Чибісов 1403
Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
20 червня, 23:00 Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
Іван Яковина 1751
Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
20 червня, 22:00 Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
Блог Медіа 501
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук