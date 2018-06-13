Вчені назвали фактор, який значно наближає менопаузу

Вчені з Гавайського університету встановили, що пологи у ранньому віці значно наближують менопаузу у жінок.

Цей фактор збільшує ризик ранньої менопаузи на 43%, пише Daily Mail.

Читайте також: Вчені назвали спосіб, як "відтермінувати" менопаузу у жінок

Науковці проаналізували інформацію про тисячу жінок з різних країн світу. Вони встановили, що менопауза настає швидше на 10 років у жителів бідних держав, ніж у жінок з більш щасливих місць проживання.

Результати дослідження показують, що емоційні страждання у дитячому віці можуть бути серйозним фактором раннього клімаксу.

У кожної другої жінки, яка зазнала подібні травми, спостерігалася рання менопауза.