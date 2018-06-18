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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Вчені назвали фактор, який знижує ризик розлучення

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Здоровий сон сприяє щастю
Здоровий сон сприяє щастю / unsplash.com

Дослідження американських вчених показує, що щастя у шлюбі залежить від здорового сну пари.

До таких висновків прийшли вчені з університету Флориди, пише Medical News Today.

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У дослідженні, яке тривало тиждень, взяли участь 68 пар молодят. Впродовж цього часу вони досліджували кількість доброго сну. Після цього вони відповіли на кілька питань щодо спільного бачення сімейного життя та деяких побутових моментів.

Пари були більше задоволені половинкою, які протягом експерименту добре висипалися.

А ті люди, які страждали на безсоння чи "сплюхи" показали значно гірші результати. Таким чином, надлишковий сон не йде на користь.

Вчені підтверджують, що здоровий сон позитивно впливає на психоемоційний стан людини. Він також допомагає контролювати емоції, парам легше вирішувати проблеми.

Фото: Unsplash.

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Теги: Здоров'я LifeStyle Психологія Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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